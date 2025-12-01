Ірина Білик закликала запам'ятати її красивою і показалася в цікавих образах (відео)

Українська співачка й народна артистка України Ірина Білик представила новий трек та відеороботу під назвою "Запам’ятай". У кліпі артистка з’являється в кількох яскравих та нетипових образах.

Прем’єру композиції співачка опублікувала на своєму YouTube-каналі. У новій пісні Ірина Білик звертається до теми кохання. Центральною ідеєю композиції стало звернення до коханого з проханням пам’ятати її справжньою та дарувати їй щастя щодня.

Під відео співачка навела рядки зі свого треку: "Запам’ятай мене красивою! Запам’ятай мене щасливою! І кожен день, з новою силою, Мене щасливою роби! Запам’ятай мене щасливою! Запам’ятай мене красивою! І кожен день, з новою силою, лише одну мене люби!".

На початку відео співачка з’являється в рожевому костюмі, а пізніше постає в образі з рожевим волоссям. У другій частині кліпу Ірина Білик уже одягнена в блакитні тони, а до свого світлого волосся додає блакитні пасма. Разом із виконавицею у відеороботі бере участь і юна дівчинка, яка супроводжує співачку протягом усього кліпу. Імовірно, вона символізує саму Ірину Білик у підліткові роки.

Відео дня

Реакції людей

Користувачі YouTube зацінили новий кліп Ірини Білик і написали схвальні коментарі:

"Ірчику, просто вибухово!!! Суперхіт";

"Дякуємо за прекрасний подарунок до новорічних свят! Улюблена співачка Українського радіо в Канаді";

"Ця пісня схожа на всі Ірині пісні 90-2000. Вона просто переносить у спокійне і безтурботне минуле".

