Ирина Билык призвала запомнить ее красивой и показалась в интересных образах (видео)

Украинская певица и народная артистка Украины Ирина Билык представила новый трек и видеоработу под названием "Запомни". В клипе артистка появляется в нескольких ярких и нетипичных образах.

Премьеру композиции певица опубликовала на своем YouTube-канале. В новой песне Ирина Билык обращается к теме любви. Центральной идеей композиции стало обращение к любимому с просьбой помнить ее настоящей и дарить ей счастье каждый день.

Под видео певица привела строки из своего трека: "Запомни меня красивой! Запомни меня счастливой! И каждый день, с новой силой, Меня счастливой делай! Запомни меня счастливой! Запомни меня красивой! И каждый день, с новой силой, лишь одну меня люби!".

В начале видео певица появляется в розовом костюме, а позже предстает в образе с розовыми волосами. Во второй части клипа Ирина Билык уже одета в голубые тона, а к своим светлым волосам добавляет голубые пряди. Вместе с исполнительницей в видеоработе участвует и юная девочка, которая сопровождает певицу на протяжении всего клипа. Предположительно, она символизирует саму Ирину Билык в подростковые годы.

Реакции людей

Пользователи YouTube заценили новый клип Ирины Билык и написали одобрительные комментарии:

"Ирчик, просто взрывоопасно!!! Суперхит";

"Спасибо за прекрасный подарок к новогодним праздникам! Любимая певица Украинского радио в Канаде";

"Эта песня похожа на все Иринины песни 90-2000. Она просто переносит в спокойное и беззаботное прошлое".

