Ирина Билык и ее мужчины: измены, безумные страсти и один брак (фото)
Украинская певица Ирина Билык сейчас скрывает свою личную жизнь от внимания публики. Впрочем, в свое время она имела ряд громких романов, за которыми внимательно наблюдали ее фанаты и не только.
Артистка воспитывает двух сыновей и не афиширует личное. Фокус вспоминает, с кем встречалась звезда украинской эстрады.
Мужчины Ирины Билык
У Билык было несколько известных романов и отношений, некоторые — гражданские, некоторые — официальные.
Юрий Никитин — музыкант и продюсер, с которым Билык познакомилась на фестивале в 1990 году.
Они сотрудничали, а затем их рабочие отношения переросли в романтические, которые продолжались до 1998 года. Впрочем, рабочие отношения они разорвали только в 2014 году.
"С 1 июня мы разорвали наши рабочие отношения. Мы любим друг друга и работаем в других направлениях. Но концерты, все, что связано с моей музыкой, песнями, имиджем, костюмами — все теперь на мне. Я люблю, чтобы занимались только мной. А у Юры много каких-то проектов, планов — я не поняла. Я решила, что мне уделяется мало времени, внимания", — говорила Ирина Кате Осадчей.
Андрей Оверчук — манекенщик.
Именно в союзе с ним Ирина Билык родила первого сына Глеба. Отношения с Андреем были с конца 1990-х до 2001-2002 года.
В 1999 году пара даже обвенчалась в церкви. Интересно, что подружкой невесты была Ольга Горбачева, с которой закрутил роман Юрий Никитин.
В 2001-м пара разошлась, по слухам, из-за измен Оверчука.
Дмитрий Коляденко — хореограф и телеведущий.
После разрыва с Оверчуком у Билык начался роман с Коляденко — их отношения описывают как "американские горки": с бурными эмоциями, ссорами и ревностью. Сначала Дмитрий снялся в клипе Билык "Любовь. Яд".
Коляденко неоднократно предлагал артистке жениться, но она отказывалась. В 2006-м они разошлись.
Дмитрий Дикусар — танцор.
Билык после Коляденко закрутила роман с младшим на 15 лет хореографом Дмитрием Дикусаром. В 2007 году артистка приняла участие в шоу "Танцы со звездами", после которого и начались их отношения.
В октябре 2007 года пара организовала неофициальную свадьбу в Рио-де-Жанейро. А в 2010 они разошлись.
Аслан Ахмадов — российский фотограф азербайджанского происхождения.
Именно этот роман перерос в единственный официальный брак певицы. Они начали сотрудничать, потом влюбились, и официально узаконили отношения.
"Когда мы с ним встретились, он предложил сделать фотосессию. Говорит: "Ира, я вас вижу шикарной женщиной. Вы же очень красивая". У меня был шок такой. Меня красивой давно никто не называл", — признавалась певица Маше Ефросининой.
Пара обручилась в марте 2013 года. А в декабре 2015 года у них родился сын Табриз. Билык не скрывала, что из-за проблем со здоровьем обратилась к суррогатной матери.
Впрочем, супруги жили в разных странах: Билык с сыном — в Украине, а Ахмадов — в России. В 2021 году стало известно об их разрыве.
По слухам, сыновья певицы сейчас живут в Испании.
Что известно сейчас
В 2025-м Билык заявила, что сейчас мужчины ее не интересуют. Ее личная жизнь после развода с Ахмадовым не афишируется — она не подтверждает новые романы.
