Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Стиль життя

Ірина Білик та її чоловіки: зради, шаленi пристрасті та один шлюб (фото)

усі чоловіки ірини білик
Ірина Білик | Фото: Instagram

Українська співачка Ірина Білик наразі приховує своє особисте життя від уваги публіки. Втім, свого часу вона мала низку гучних романів, за якими уважно спостерігали її фанати і не тільки.

Артистка виховує двох синів та не афішує особисте. Фокус пригадує, з ким зустрічалася зірка української естради.

Чоловіки Ірини Білик

Білик мала кілька відомих романів і стосунків, деякі — цивільні, деякі — офіційні.

Юрій Нікітін — музикант і продюсер, з яким Білик познайомилась на фестивалі у 1990 році.

Вони співпрацювали, а потім їхні робочі стосунки переросли в романтичні, які тривали до 1998 року. Втім, робочі стосунки вони розірвали аж у 2014 році.

"З 1 червня ми розірвали наші робочі стосунки. Ми любимо одне одного і працюємо в інших напрямках. Але концерти, все, що пов’язано з моєю музикою, піснями, іміджем, костюмами — все тепер на мені. Я люблю, щоб займалися тільки мною. А у Юри багато якихось проєктів, планів – я не зрозуміла. Я вирішила, що мені приділяється мало часу, уваги", — казала Ірина Каті Осадчій.

Відео дня
Ірина Білик та Юрій Нікітін
Ірина Білик та Юрій Нікітін
Фото: Instagram

Андрій Оверчук — манекенник.

Саме в союзі з ним Ірина Білик народила першого сина Гліба. Стосунки з Андрієм були з кінця 1990-х до 2001–2002 року.

У 1999 році пара навіть повінчалася в церкві. Цікаво, що подружкою нареченої була Ольга Горбачова, з якою закрутив роман Юрій Нікітін.

У 2001-му пара розійшлася, за чутками, через зради Оверчука.

Ірина Білик та Андрій Оверчук
Ірина Білик та Андрій Оверчук
Фото: з відкритих джерел

Дмитро Коляденко — хореограф і телеведучий.

Після розриву з Оверчуком у Білик почався роман із Коляденком — їхні стосунки описують як "американські гірки": з бурхливими емоціями, сварками та ревнощами. Спочатку Дмитро знявся у кліпі Білик "Любовь. Яд".

Коляденко неодноразово пропонував артистці одружитися, але вона відмовлялася. У 2006-му вони розійшлися.

Ірина Білик та Дмитро Коляденко
Ірина Білик та Дмитро Коляденко
Фото: Ірина Білик/ Instagram

Дмитро Дікусар — танцюрист.

Білик після Коляденка закрутила роман з молодшим на 15 років хореографом Дмитром Дікусаром. У 2007 році артистка взяла участь у шоу "Танці з зірками", після якого й почалися їхні стосунки.

У жовтні 2007 року пара організувала неофіційне весілля у Ріо-де-Жанейро. А у 2010 вони розійшлися.

Ірина Білик та Дмитро Дікусар
Ірина Білик та Дмитро Дікусар
Фото: Instagram

Аслан Ахмадов — російський фотограф азербайджанського походження.

Саме цей роман переріс у єдиний офіційний шлюб співачки. Вони почали співпрацювати, потім закохалися, і офіційно узаконили стосунки.

"Коли ми з ним зустрілися, він запропонував зробити фотосесію. Каже: "Іро, я вас бачу шикарною жінкою. Ви ж дуже красива". В мене був шок такий. Мене красивою давно ніхто не називав", — зізнавалася співачка Маші Єфросиніній.

Пара побралася в березні 2013 року. А у грудні 2015 року у них народився син Табріз. Білик не приховувала, що через проблеми зі здоров’ям звернулася до сурогатної матері.

Утім, подружжя жило в різних країнах: Білик із сином — в Україні, а Ахмадов — у Росії. У 2021 році стало відомо про їхній розрив.

Ірина Білик та Аслан Ахмадов
Ірина Білик та Аслан Ахмадов
Фото: Instagram

За чутками, сини співачки наразі живуть в Іспанії.

Ірина Білик із синами
Ірина Білик із синами
Фото: instagram/bilyk_iryna

Що відомо зараз

У 2025-му Білик заявила, що наразі чоловіки її не цікавлять. Її особисте життя після розлучення з Ахмадовим не афішується — вона не підтверджує нові романи.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, українська знаменитість показала, який вигляд має її 10-річний син Табріз.