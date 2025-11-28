Ірина Білик та її чоловіки: зради, шаленi пристрасті та один шлюб (фото)

Українська співачка Ірина Білик наразі приховує своє особисте життя від уваги публіки. Втім, свого часу вона мала низку гучних романів, за якими уважно спостерігали її фанати і не тільки.

Артистка виховує двох синів та не афішує особисте. Фокус пригадує, з ким зустрічалася зірка української естради.

Чоловіки Ірини Білик

Білик мала кілька відомих романів і стосунків, деякі — цивільні, деякі — офіційні.

Юрій Нікітін — музикант і продюсер, з яким Білик познайомилась на фестивалі у 1990 році.

Вони співпрацювали, а потім їхні робочі стосунки переросли в романтичні, які тривали до 1998 року. Втім, робочі стосунки вони розірвали аж у 2014 році.

"З 1 червня ми розірвали наші робочі стосунки. Ми любимо одне одного і працюємо в інших напрямках. Але концерти, все, що пов’язано з моєю музикою, піснями, іміджем, костюмами — все тепер на мені. Я люблю, щоб займалися тільки мною. А у Юри багато якихось проєктів, планів – я не зрозуміла. Я вирішила, що мені приділяється мало часу, уваги", — казала Ірина Каті Осадчій.

Ірина Білик та Юрій Нікітін Фото: Instagram

Андрій Оверчук — манекенник.

Саме в союзі з ним Ірина Білик народила першого сина Гліба. Стосунки з Андрієм були з кінця 1990-х до 2001–2002 року.

У 1999 році пара навіть повінчалася в церкві. Цікаво, що подружкою нареченої була Ольга Горбачова, з якою закрутив роман Юрій Нікітін.

У 2001-му пара розійшлася, за чутками, через зради Оверчука.

Ірина Білик та Андрій Оверчук Фото: з відкритих джерел

Дмитро Коляденко — хореограф і телеведучий.

Після розриву з Оверчуком у Білик почався роман із Коляденком — їхні стосунки описують як "американські гірки": з бурхливими емоціями, сварками та ревнощами. Спочатку Дмитро знявся у кліпі Білик "Любовь. Яд".

Коляденко неодноразово пропонував артистці одружитися, але вона відмовлялася. У 2006-му вони розійшлися.

Ірина Білик та Дмитро Коляденко Фото: Ірина Білик/ Instagram

Дмитро Дікусар — танцюрист.

Білик після Коляденка закрутила роман з молодшим на 15 років хореографом Дмитром Дікусаром. У 2007 році артистка взяла участь у шоу "Танці з зірками", після якого й почалися їхні стосунки.

У жовтні 2007 року пара організувала неофіційне весілля у Ріо-де-Жанейро. А у 2010 вони розійшлися.

Ірина Білик та Дмитро Дікусар Фото: Instagram

Аслан Ахмадов — російський фотограф азербайджанського походження.

Саме цей роман переріс у єдиний офіційний шлюб співачки. Вони почали співпрацювати, потім закохалися, і офіційно узаконили стосунки.

"Коли ми з ним зустрілися, він запропонував зробити фотосесію. Каже: "Іро, я вас бачу шикарною жінкою. Ви ж дуже красива". В мене був шок такий. Мене красивою давно ніхто не називав", — зізнавалася співачка Маші Єфросиніній.

Пара побралася в березні 2013 року. А у грудні 2015 року у них народився син Табріз. Білик не приховувала, що через проблеми зі здоров’ям звернулася до сурогатної матері.

Утім, подружжя жило в різних країнах: Білик із сином — в Україні, а Ахмадов — у Росії. У 2021 році стало відомо про їхній розрив.

Ірина Білик та Аслан Ахмадов Фото: Instagram

За чутками, сини співачки наразі живуть в Іспанії.

Ірина Білик із синами Фото: instagram/bilyk_iryna

Що відомо зараз

У 2025-му Білик заявила, що наразі чоловіки її не цікавлять. Її особисте життя після розлучення з Ахмадовим не афішується — вона не підтверджує нові романи.

