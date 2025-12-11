"Уже не перебираю": певица Ирина Билык заговорила о мужчине за 40

55-летняя украинская певица Ирина Билык высказалась о своих предпочтениях в мужчинах. Она призналась, что уже не такая привередливая, как была когда-то.

Звезда заговорила об этом во время эфира на "Нашем радио", в котором делилась подробностями своего новогоднего шоу, которое планирует провести прямо вечером 31 декабря.

Ирина Билык о мужчинах

Во время разговора о предновогоднем концерте народная артистка вдруг перешла к теме мужчин.

Ирина Билык призналась, что ее привлекают мужчины за 40 лет. Более того, неожиданно подчеркнула, что больше "не перебирает" вариантами. Знаменитость заинтриговала, что если на концерте вдруг появится мужчина ее типажа — она пригласит его на сцену.

Ирина Билык Фото: instagram/bilyk_iryna

"Я приглашу на сцену самого активного и мы вместе споем и сфотографируемся. Это будет подарком на Новый год моим поклонникам. Не знаю пока, где я буду. Поэтому если выйдет молодой красивый молодой. Или не очень молодой, я уже готова. Я уже не такая, как раньше. Я уже не перебираю. Если будет классный мужчина за 40, я его тоже с удовольствием поставлю рядом", — смеется артистка.

Ирина Билык с бывшим мужем Асланом Ахмадовым Фото: Instagram

В частности, звезда призналась, что уже сделала репетицию, сварила холодец, но костюма еще не имеет.

Мужчины Ирины Билык

В 2000-х годах Билык имела громкий роман с хореографом Дмитрием Коляденко. После этого она закрутила роман с младшим на 15 лет хореографом Дмитрием Дикусаром.

Уже в 2015 году исполнительница вышла замуж за Аслана Ахмадова, российского фотографа. В 2015 году суррогатная мать родила паре сына Табриза. В 2021 пара развелась.

Сейчас Билык официально не состоит в отношениях. У нее также есть старший сын Глеб от от манекенщика Андрея Оверчука.

