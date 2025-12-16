21-летняя украинская блогерша призналась, что пережила потерю ребенка

Популярная украинская блогерша Симбочка (Карина Янина), известная также отношениями с певцом Ильей Парфенюком, поделилась личной историей о потере беременности. Как рассказала девушка, еще до романа с артистом она состояла в браке с мужчиной по имени Андрей. Именно в тот период она забеременела, однако пережитые стрессы негативно повлияли на ее состояние.

По словам блогера, после нескольких сложных жизненных ситуаций у нее началось кровотечение, об этом она рассказала в интервью Дмитрию Гордону.

"Произошло несколько ситуаций стрессовых: моя подруга разбила мне машину, машину моего мужа. Я оплатила ремонт самостоятельно. Но произошло кровотечение после аварии этой. Я обратилась к врачу, сходила на УЗИ. Сказали, что есть угроза прерывания беременности, меня положили в больницу. Два дня я полежала и меня выписали", — вспомнила Симбочка.

Впоследствии она узнала, что плод перестал развиваться. На тот момент срок беременности составлял восемь недель.

"Через неделю произошло сильное кровотечение. Я ехала за рулем и чувствую, что что-то из меня льется. Иду к подруге домой, поднимаюсь, говорю: "Я схожу к тебе в туалет, потому что чувствую что-то очень плохое". Захожу, а у меня все в крови. А это так не должно быть при беременности. Я звоню мужу, звоню врачу. Муж меня забирает, мы едем вечером на УЗИ, и мне говорят: "У вас уже неделю как мертвый плод, он не развивается", — поделилась блогерша.

После этого врачи дали женщине медикамент, чтобы произошло отторжение эмбриона. Этот опыт Симбочка вспоминает как чрезвычайно болезненный.

"Это было очень больно, я помню, как мучилась, со мной остался муж. Эмбрион очень такой маленький, было видно ручки. Я просто сидела и вглядывалась в это. Было так ужасно", — вспомнила Карина.

