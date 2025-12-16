21-річна українська блогерка зізналась, що пережила втрату дитини
Популярна українська блогерка Сімбочка (Каріна Яніна), відома також стосунками зі співаком Іллею Парфенюком, поділилася особистою історією про втрату вагітності. Як розповіла дівчина, ще до роману з артистом вона перебувала у шлюбі з чоловіком на ім’я Андрій. Саме в той період вона завагітніла, однак пережиті стреси негативно вплинули на її стан.
За словами блогерки, після кількох складних життєвих ситуацій у неї почалася кровотеча, про це вона розказала в інтерв’ю Дмитру Гордону.
"Сталося декілька ситуацій стресових: моя подруга розбила мені машину, машину мого чоловіка. Я сплатила ремонт самостійно. Але сталася кровотеча після аварії цієї. Я звернулася до лікаря, сходила на УЗД. Сказали, що є загроза переривання вагітності, мене поклали в лікарню. Два дні я полежала і мене виписали", — пригадала Сімбочка.
Згодом вона дізналася, що плід перестав розвиватися. На той момент термін вагітності становив вісім тижнів.
"За тиждень сталася сильна кровотеча. Я їхала за кермом і відчуваю, що щось із мене ллється. Іду до подруги додому, підіймаюся, кажу: "Я сходжу до тебе в туалет, бо відчуваю щось дуже погане". Заходжу, а в мене усе в крові. А це так не має бути при вагітності. Я дзвоню чоловіку, дзвоню лікарю. Чоловік мене забирає, ми їдемо ввечері на УЗД, і мені кажуть: "У вас уже тиждень як мертвий плід, він не розвивається", — поділилася блогерка.
Після цього лікарі дали жінці медикамент, щоб відбулося відторгнення ембріона. Цей досвід Сімбочка згадує як надзвичайно болісний.
"Це було дуже боляче, я пам'ятаю, як мучилася, зі мною залишився чоловік. Ембріон дуже такий малесенький, було видно ручки. Я просто сиділа і вдивлялася у це. Було так жахливо", — пригадала Каріна.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Блогерка зізналась, на яких умовах виступала з Kalush Orchestra.
- Parfeniuk і Сімбочка були разом майже два роки і розлучилися в 2024 році.
Крім того, дружина Тимура Мірошниченка розповіла, як втратила дитину.