"Ми більше не разом": співак Parfeniuk і відома блогерка Сімбочка розлучилася (фото)

Parfeniuk і Сімбочка були разом майже два роки. У липні 2023 року співак освідчився коханій, а в березні цього року у пари народилася донька.

Виконавець хітів "Провела екскурсію", "Забий" та "Відриваючись" Ілля Парфенюк (Parfeniuk) і його кохана, блогерка Сімбочка, розлучилися за півроку після народження доньки. Цією новиною ввечері 6 листопада інфлюенсерка поділилася в сторіс Instagram.

Сімбочка і Парфенюк Фото: скриншот

Симбочка Фото: скриншот

Симбочка не стала вдаватися в подробиці, але зазначила, що останні три місяці все йшло до розриву стосунків.

Сімбочка і Парфенюк Фото: скриншот

"Дуже довго тягнула в надії, що все буде добре. Ми більше не разом. Я найбільше не хочу, щоб зараз до мене приїжджали або питали мене. Уже близько трьох місяців усе йшло до цього. У мене досі горить це все, тому я не хочу зараз нічого чути, але ви маєте знати. Дякую за розуміння", — поділилася зі своїми підписниками дівчина.

Фото: скриншот

Сімбочка зізналася, що їй складно і боляче переживати розрив і попросила не розпитувати ні про що. Вона повідомила, що дочка житиме з нею і вона не заборонятиме батькові зустрічатися з дівчинкою.

Софія — донька Сімбочки та Парфенюка Фото: скриншот

Ілля Парфенюк зі свого боку поки ніяк не прокоментував новину про розставання. Відомо, що Parfeniuk і Сімбочка були разом майже два роки. У липні 2023 року співак освідчився коханій, а в березні 2024 року в пари народилася донька Софія.

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