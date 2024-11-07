"Мы больше не вместе": певец Parfeniuk и блогерша Симбочка рассталась (фото)

Parfeniuk и Симбочка были вместе почти два года. В июле 2023 года певец сделал предложение возлюбленной, а в марте этого года у пары родилась дочь.

Исполнитель хитов "Провела екскурсію", "Забий" та "Відриваючись" Илья Парфенюк (Parfeniuk) и его возлюбленная, блогер Симбочка, расстались спустя полгода после рождения дочери. Этой новостью вечером 6 ноября инфлюенсер поделилась в сторис Instagram.

Симбочка и Парфенюк Фото: скриншот

Симбочка Фото: скриншот

Симбочка не стала вдаваться в подробности, но отметила, что последние три месяца все шло к разрыву отношений.

Симбочка и Парфенюк Фото: скриншот

"Очень долго тянула в надежде, что все будет хорошо. Мы больше не вместе. Я больше всего не хочу, чтобы сейчас ко мне приезжали или спрашивали меня. Уже около трех месяцев все шло к этому. У меня до сих пор горит это все, поэтому я не хочу сейчас ничего слышать, но вы должны знать. Спасибо за понимание", — поделилась со своими подписчиками девушка.

Фото: скриншот

Симбочка призналась, что ей сложно и больно переживать разрыв и попросила не расспрашивать ни о чем. Она сообщила, что дочь будет жить с ней и она не будет запрещать отцу встречаться с девочкой.

София — дочь Симбочки и Парфенюка Фото: скриншот

Илья Парфенюк в свою очередь пока никак не прокомментировал новость о расставании. Известно, что Parfeniuk и Симбочка были вместе почти два года. В июле 2023 года певец сделал предложение возлюбленной, а в марте 2024 года у пары родилась дочь София.

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