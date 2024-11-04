"Мои ошибки": Андрей Пятов назвал причину развода после 19 лет брака

Спортсмен планирует впоследствии больше рассказать о своих ошибках, чтобы фанаты не повторяли их. А Юлия Пятова отметила, что измены и конфликтов между ними не было.

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Украинский футболист Андрей Пятов впервые прокомментировал причины развода с женой Юлией после 19 лет брака. Соответствующий пост появился на странице спортсмена в Instagram.

"Мы всегда искренне делились нашим счастьем. Считаю нужным быть честными и в трудные моменты. Тем более уже видел многочисленные комментарии фантазийного характера по этому поводу", — подтвердил развод Андрей Пятов.

В частности, футболист поблагодарил Юлию за много лет совместной жизни и семью.

"Мы влюбились друг в друга еще до футбольных успехов. Всегда ценил то, что меня полюбили не за статус, не за состояние. Абсолютно все достижения Пятова — это достигли МЫ, а не я. Потому что без поддержки Юли, без ее веры в меня, без ее любви и терпения не было бы ничего", — написал спортсмен.

Также Пятов отметил, что жена подарила ему радость отцовства. Они воспитывают 18-летнюю Дарию, 15-летнюю Милану, 10-летнюю Маю и 5-летнего Льва.

"Все мы люди, со своими грехами и ошибками. Причиной нашего развода стали мои ошибки, которые уже невозможно исправить. Юлия давала мне много шансов, прощала и делала все, чтобы сохранить семью — самое дорогое, что у нас было. Мне не удалось оправдать надежд... Брак должен дарить радость, а не становиться полем для разочарований. Поэтому это ее решение абсолютно логично", — признался Андрей Пятов, не раскрыв больше деталей.

Футболист планирует впоследствии больше рассказать о своих ошибках, чтобы фанаты не повторяли их.

Андрей Пятов с женой Юлией

Между тем Юлия Пятова отметила, что измены и конфликтов между ними не было, а решение расстаться стало болезненным и взвешенным

"Андрей замечательный человек, образцовый отец, и им он и останется в моей жизни", — отметила жена футболиста.

Андрей Пятов с женой Фото: скріншот Юлия Пятова Фото: Скріншот

Напомним, бывший муж Меган Фокс назвал причину их развода.

Также Фокус писал о разводе Андрея Беднякова и Анастасии Короткой.