Экс-голкипер сборной Украины Андрей Пятов разводится с женой после 19 лет брака

На развод 28 октября подала жена Андрея Пятова Юлия. Дело будет рассматривать Печерский районный суд города Киева.

Related video

Жена экс-голкипера "Шахтера" и сборной Украины Андрея Пятова Юлия подала на развод. Запись об этом появилась в блоке "Состояние рассмотрения судебных дел".

Благодаря данным в разделе стало известно, что заявление на развод 28 октября подала жена Андрея Пятова Юлия. Дело будет рассматривать Печерский районный суд города Киева.

Андрей и Юлия Пятовы прожили вместе 19 лет. Они поженились в 2005 году и воспитывают четверых детей: дочерей Дашу, Милану, Маю и сына Льва.

Напомним, что 25 октября сообщалось, что после 16 лет отношений ведущий Андрей Бедняков разошелся с женой. В социальной сети Instagram шоумен рассказал о расставании и вспомнил неизвестные подробности совместной жизни.

Также сообщалось, что мужчина нанял комиков, чтобы сообщить жене о разводе. Комики-близнецы записали 24-секундное видео, в котором женщине сообщили, что от нее уходит любимый. В соцсетях такой поступок назвали слишком жестоким и бесчеловечным.