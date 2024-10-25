После 16 лет отношений Андрей Бедняков разошелся с женой

В своем Инстаграм Андрей Бедняков рассказал о расставании с Анастасией Короткой. Шоумен вспомнил первый поцелуй, неизвестные подробности совместной жизни, а так же рассказал, как пара пыталась сохранить брак.

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37-летний шоумен Андрей Бедняков разводится с 39-летней актрисой Анастасией Короткой после 16 лет вместе. Об этом он написал у себя на странице в Инстаграм.

Бывшие ведущие тревел-шоу "Орел и решка" были в официальном браке 10 лет. Вместе они воспитывают дочь 9-летнюю Ксюшу и 2-летнего сына Остапа. О причинах развода пара не сообщает (хотя объявили в Instagram). Однако известно, что с начала полномасштабного вторжения женщина вместе с детьми уехали в США. В то время, как Андрей остался в Украине.

"Какое это было путешествие. Уф. С чего же начать... Это было невероятное путешествие. Путешествие в 16 лет. Но, рано или поздно, любое путешествие заканчивается. Мы старались. Честно", — написал Бедняков.

Телеведущий не стал вдаваться в подробности, однако поблагодарил свою жену и вспомнил все приятные моменты, связанные с ней.

"Благодарен за тот первый поцелуй на эскалаторе станции метро Майдан Независимости. За держание за руку и прослушивание песни (сама знаешь какой, не стал под нее выставлять этот пост. Потому что было бы вообще "плаксиво")) по дороге из Киева в Мариуполь. За овощные салаты на твоей съемной квартире. За тот твой танец на неудобных каблуках в моей комнате, через стенку от родителей. За любовь к моей Маме и семье. За Киев. За мотивацию. За ошибки. За огромную веру в меня. Постоянную веру! Мы всего добились сами. Ни у кого не украли. Ни у кого не просили. Мы сделали это вместе! И за это я благодарен тебе. Но самое главное: я благодарен тебе за двух фантастических детей. Лучших детей в мире! За это я буду тебе благодарен до конца своих дней. У нас "получились" классные малыши, согласись?) Я благодарен тебе за эти годы. Я не хочу тебя благодарить за "опыт"... идиотская фраза. Я хочу благодарить тебя за эти 16 лет. Ох сколько всего было. Нам есть что вспомнить. Короче говоря, мы отлично провели время. Но, больше эту "комнату" мы "продолжать" не будем...", — написал Бедняков.

Он также признался, что впервые переименовал жену в телефоне, где все 16 лет она была "Сокровище мое", а стала просто на "Настя". Однако несмотря на то, что брак не удалось сохранить, Бедняков заявил, что его отношение к ней не изменилось.

"Я сильно тебя уважаю и ценю. Я очень хочу, чтобы ты была счастлива. Ты это знаешь. Так будь ею! Знай: Я всегда рядом. Хотя. Ты хрен забудешь. Алименты...)))) Всегда твой: Елоктрослюсар комбината Ильича, пародист, парень с каре и странной бородкой — Андрей Бедняков. Прости за все плохое.прости, что не смогли...", — добавил телеведущий.

Он также отметил, что не планирует комментировать свой развод журналистам, поэтому если они хотят, пусть обращаются к жене.

Заметим, что в 2022 году семья вынужденно начала жить отдельно, Анастасия вместе с детьми — Ксенией и Остапом — переехала в Америку, а Андрей вернулся на Родину. Недавно Анастасия вместе с детьми возвращалась в Украину, но только временно.

Напомним, ранее мы писали, что Андрей Бедняков резко отреагировал на визит Насти Ивлеевой в оккупированный Мариуполь.

Кроме этого, Фокус писал, что жена Андрея Беднякова назвала стоимость родов в США.