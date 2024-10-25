Після 16 років стосунків Андрій Бедняков розійшовся з дружиною

У своєму Інстаграмі Андрій Бедняков розповів про розлучення з Анастасією Короткою. Шоумен згадав перший поцілунок, невідомі подробиці спільного життя, а також розповів, як пара намагалася зберегти шлюб.

Related video

37-річний шоумен Андрій Бєдняков розлучається з 39-річною акторкою Анастасією Короткою після 16 років разом. Про це він написав у себе на сторінці в Інстаграм.

Колишні ведучі тревел-шоу "Орел і решка" були в офіційному шлюбі 10 років. Разом вони виховують доньку 9-річну Ксеню та 2-річного сина Остапа. Про причини розлучення пара не повідомляє (хоча оголосили в Instagram). Однак відомо, що від початку повномасштабного вторгнення жінка разом із дітьми виїхали до США. В той час, як Андрій залишився в Україні.

"Яка це була подорож. Уф. З чого ж почати… Це була неймовірна подорож. Подорож у 16 років. Але, рано чи пізно, будь-яка подорож закінчується. Ми старалися. Чесно", — написав Бедняков.

Телеведучий не став вдаватися до подробиць, проте подякував своїй дружині і згадав усі приємні моменти, пов'язані з нею.

"Вдячний за той перший поцілунок на ескалаторі станції метро Майдан Незалежності. За тримання за руку і прослуховування пісні (сама знаєш якої, не став під неї виставляти цей пост. Бо було б узагалі "плаксиво")) дорогою з Києва до Маріуполя. За овочеві салати на твоїй орендованій квартирі. За той твій танець на незручних підборах у моїй кімнаті, через стінку від батьків. За любов до моєї Мами і сім'ї. За Київ. За мотивацію. За помилки. За величезну віру в мене. Постійну віру! Ми всього домоглися самі. Ні в кого не вкрали. Ні в кого не просили. Ми зробили це разом! І за це я вдячний тобі. Але найголовніше: я вдячний тобі за двох фантастичних дітей. Найкращих дітей у світі! За це я буду тобі вдячний до кінця своїх днів. У нас "вийшли" класні малюки, погодься?) Я вдячний тобі за ці роки. Я не хочу тобі дякувати за "досвід"… ідіотська фраза. Я хочу дякувати тобі за ці 16 років. Ох скільки всього було. Нам є що згадати. Коротше кажучи, ми чудово провели час. Але, більше цю "кімнату" ми "продовжувати" не будемо…", — написав Бедняков.

Він також зізнався, що вперше перейменував дружину в телефоні, де всі 16 років вона була "Скарб Мій", а стала просто на "Настя". Однак попри те, що шлюб не вдалося зберегти, Бєдняков заявив, що його ставлення до неї не змінилося.

"Я сильно тебе поважаю і ціную. Я дуже хочу, щоб ти була щаслива. Ти це знаєш. Так будь нею! Знай: Я завжди поруч. Хоча. Ти хрін забудеш. Аліменти…))) Завжди твій: Єлоктрослюсар комбінату Ілліча, пародист, хлопець із каре і дивною борідкою — Андрій Бедняков. Прости за все погане.прости, що не змогли…", — додав телеведучий.

Він також наголосив, що не планує коментувати своє розлучення журналістам, тож якщо вони хочуть, нехай звертаються до дружини.

Зауважимо, що 2022 року сім'я вимушено почала жити окремо, Анастасія разом із дітьми — Ксенією та Остапом — переїхала до Америки, а Андрій повернувся на Батьківщину. Нещодавно Анастасія разом із дітьми поверталася в Україну, але тільки тимчасово.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Андрій Бєдняков різко відреагував на візит Насті Івлєєвої до окупованого Маріуполя.

Крім цього, Фокус писав, що дружина Андрія Бєднякова назвала вартість пологів у США.