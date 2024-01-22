Дружина Андрія Бєднякова назвала вартість пологів у США
Двоє дітей подружжя зʼявилися на світ на іншому континенті. Втім, пологи мали кардинальну різницю в ціні.
38-річна українська акторка Анастасія Коротка розповіла про шлюб на відстані з Андрієм Бєдняковим, 36, та розкрила вартість пологів у США. Подробицями сімейного життя зірка екрану поділилася в інтервʼю Раміні Есхакзай.
Анастасія двічі народжувала в США, проте вартість пологів була доволі різною. Виявилося, що народження доньки обійшлося зірковій парі в близько 10 тисяч доларів, проте другі пологи коштували вже 500 доларів, адже дружина телеведучого оформила медичне страхування.
"Там кожен день ти оплачуєш окремо. Я народила дешево. Моя подруга, вона народжувала в Києві у звичайній лікарні, вона заплатила більше, аніж я в Америці. Я взагалі заплатила 500 доларів за свої пологи, бо в мене було все окей, але це було зі страхуванням… Страхування на місяць коштує 350 доларів", — зізналася мама двох дітей.
Зокрема, уродженка Донецька розповіла про їхні з коханим доходи. Виявилося, що Андрій Бєдняков завжди заробляв більше, ніж дружина. Втім, був один місяць під час великої війни, коли робота Анастасії принесла більше коштів.
Зазначимо, що у 2014 році Андрій Бєдняков одружився з Анастасією Короткою. Згодом у пари народилася дочка Ксенія. А в жовтні 2022 на світ зʼявився син Остап.
Нагадаємо, Андрій Бєдняков зворушливо привітав доньку з 8-м днем народження.
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