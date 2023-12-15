"Українське місто біля моря": Андрій Бєдняков показав архівні кадри Маріуполя (відео)

Місто окуповане російськими військами з весни 2022 року.

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36-річний український телеведучий Андрій Бєдняков показав зворушливі архівні кадри Маріуполя. Відео рідного міста блогер поділився в Instagram.

У ролику показаний Маріуполь під час новорічних свят 2022 року під композицію реперки Alyona Alyona "Маріуполь. Хоробрі міста".

"Сумую за тобою, моє місто. Українське місто біля моря", — зазначив телеведучий.

Маріуполь

"Я не з цього міста.. але цей біль на все життя", — написала в коментарях Даша Астафʼєва.

Зазначимо, що місто на березі Азовського моря окуповане російськими військами з весни 2022 року. З початком повномасштабного вторгнення в Маріуполі були вуличні бої та обстріли, внаслідок чого постраждало багато людей.

Андрій Бєдняков

У квітні 2022 Андрій Бєдняков повідомив, що його мама, яка перебувала в Маріуполі, померла. Жінка не витримала постійних вибухів та низької температури у квартирі. Сестра телеведучого поховала їхню маму на окупованій території.

"Путін забрав у мене найрідніше. У мене та ще в тисяч українців…" — писав уродженець Маріуполя.

Нагадаємо, восени 2022 року в Андрія Бєднякова народився син Остап.

Також Фокус писав про те, як Андрій Бєдняков втратив звʼязок з рідними в Маріуполі.