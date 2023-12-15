"Украинский город у моря": Андрей Бедняков показал архивные кадры Мариуполя (видео)

Город оккупирован российскими войсками с весны 2022 года.

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36-летний украинский телеведущий Андрей Бедняков показал трогательные архивные кадры Мариуполя. Видео родного города блогер поделился в Instagram.

В ролике показан Мариуполь во время новогодних праздников 2022 года под композицию рэпера Alyona Alyona "Мариуполь. Храбрые города".

"Скучаю по тебе, мой город. Украинский город у моря", — отметил телеведущий.

Мариуполь

"Я не из этого города... но эта боль на всю жизнь", — написала в комментариях Даша Астафьева.

Отметим, что город на берегу Азовского моря оккупирован российскими войсками с весны 2022 года. С началом полномасштабного вторжения в Мариуполе были уличные бои и обстрелы, в результате чего пострадало много людей.

Андрей Бедняков

В апреле 2022 Андрей Бедняков сообщил, что его мама, которая находилась в Мариуполе, умерла. Женщина не выдержала постоянных взрывов и низкой температуры в квартире. Сестра телеведущего похоронила их маму на оккупированной территории.

"Путин забрал у меня самое родное. У меня и еще у тысяч украинцев..." — писал уроженец Мариуполя.

Напомним, осенью 2022 года у Андрея Беднякова родился сын Остап.

Также Фокус писал о том, как Андрей Бедняков потерял связь с родными в Мариуполе.