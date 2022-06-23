Андрей Бедняков вспомнил, как потерял связь с родными в Мариуполе

Весной 2022 у телеведущего в заблокированном Мариуполе умерла мама.

35-летний украинский телеведущий и блогер Андрей Бедняков вспомнил, как впервые потерял связь со своими родными в Мариуполе. В Instagram-сторис он опубликовал архивный пост своей Facebook-страницы, в котором ведущий спросил, что произошло в городе.

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"Друзья, не могу дозвониться никому в Мариуполе. Кто знает, в чем причина?" — спросил Бедняков своих подписчиков в 2015 году, когда город праздновал год после своего освобождения от российских боевиков.

"Прошло 7 лет. И я снова не могу дозвониться никому в Мариуполе. И, к сожалению, уже никогда не дозвонюсь", — прокомментировал ведущий тревел-программы "Орел и решка" свой архивный пост.

Андрей Бедняков в начале апреля 2022 потерял маму, которая не пережила бесчеловечные условия в заблокированном Мариуполе. Женщина впала в кому, и сестре Андрея удалось вывезти ее на неподконтрольную Украине территорию, чтобы похоронить в нормальных условиях, а не как это делали в заблокированном городе прямо у подъездов домов.

[ + – ] Андрей Бедняков со своей мамой

Напомним, Андрей Бедняков рассказал, в каких условиях скончалась его мама в Мариуполе. Телеведущий не успел попрощаться с женщиной.

Также Фокус писал об обвинениях Андрея Беднякова в предательстве Мариуполя.