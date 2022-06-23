Андрій Бєдняков пригадав, як втратив зв'язок із рідними в Маріуполі

Навесні 2022 у телеведучого в заблокованому Маріуполі померла мама.

35-річний український телеведучий і блогер Андрій Бєдняков пригадав, як уперше втратив зв'язок зі своїми рідними у Маріуполі. В Instagram-сторіс він опублікував архівний допис із Facebook-сторінки, у якому ведучий запитав, що сталося у місті.

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"Друзі, не можу додзвонитися нікому в Маріуполі. Хтось знає, у чому причина?" — запитав Бєдняков у своїх підписників у 2015 році, коли місто святкувало рік після свого звільнення від російських бойовиків.

"Минуло 7 років. І я знову не можу додзвонитися нікому в Маріуполі. І, на жаль, вже ніколи не додзвонюсь", — прокоментував архівний допис ведучий тревел-програми "Орел і решка".

Андрій Бєдняков на початку квітня 2022 втратив свою маму, яка не пережила нелюдські умови в заблокованому Маріуполі. Жінка впала в кому, і сестрі Андрія вдалося вивезти її на непідконтрольну Україні територію, щоб поховати у нормальних умовах, а не як це робили в заблокованому місті, прямо біля під'їздів.

[ + – ] Андрій Бєдняков зі своєю мамою

Нагадаємо, Андрій Бєдняков розповів, у яких умовах померла його мама у Маріуполі. Телеведучий не встиг попрощатися з жінкою.

Також Фокус писав про звинувачення Андрія Бєднякова у зраді Маріуполя.