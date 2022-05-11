Ведучого "Орла та решки" Андрія Бєднякова звинуватили у зраді Маріуполя

Телеведучий запевнив хейтерів, що Маріуполь, як і інші окуповані міста, звільнять.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

35-річний телеведучий Андрій Бєдняков, найвідоміший глядачам за проєктом "Орел і решка", який народився та виріс у Маріуполі Донецької області, зіткнувся з хвилею хейту та звинувачень у тому, що він зрадив своє рідне місто. Про це сам Андрій розповів в Instagram.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

"Вчора отримав повідомлення про те, що я зрадив своє місто. Зрадив своє місто, Карл! "Зрадник", "через 50 років приїдеш і те, якщо пробачимо" (писали люди з Росії). Дуже цікава логіка. Тобто: щоб не вважатися зрадником у деяких, потрібно зрадити інших. Щоб не "зрадити своє місто", потрібно зрадити свою країну", — написав він.

Пост він супроводив своєю фотографією, на якій дивиться прямо в об'єктив камери:

"Ось на цій фотографії я дивлюся на вас, писаки. Запам'ятайте: Я УКРАЇНЕЦЬ. І іншої батьківщини в мене немає. А ті, хто зрадив Країну і перекинувся туди, де дали трохи грошей і призначили заступником заступника голови голів, скажу: зрадники — ВИ! І за гроші Батьківщину не купиш".

Фото: Скриншот

Бєдняков запевнив, що Україна обов'язково повернеться до Маріуполя, Херсона, Мелітополя, Бердянська, Нової Каховки та інших міст, які зараз в окупації.

"Ми впевнені в цьому. І в цьому наша сила", — підсумував автор.

9 травня він показав кадри свого рідного Маріуполя, зруйнованого війною, та пояснив, чому цей день не може бути святом.

У Маріуполі довгий час після окупації перебувала мама Андрія, яку все ж таки вдалося евакуювати. Проте жінка не витримала перенесених випробувань і померла. Бєдняков упевнений, що якби "російський мир" не прийшов у місто, вона прожила б ще довго.

Пізніше він потролив мародерів з-поміж російських військових, які "звільняють" будинки українців не лише від їхніх мешканців, а й від майна.