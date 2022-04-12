"Визволителям" та їхнім дружинам: Андрій Бєдняков приготував посилку для росіян (відео)

Бєдняков наголосив, що готовий особисто відправляти росіянам речі, які їхня армія краде в Україні, аби вони забралися з його батьківщини.

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35-річний український телеведучий та блогер Андрій Бєдняков у своєму Instagram потролив мародерів із російської армії, які "прославилися" розграбуванням будинків українців.

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У кадрі — мереживна жіноча білизна, ноутбук, ігрові приставки, мобільні телефони, тостер, плойка, дешева біжутерія, блискуча статуетка, книги та інше.

"Так, давайте зробимо так: я вам все це відправляю, і ви йдете з нашої території", — каже він. Потім автор забирає з кадру книги, зазначивши, що вони "не потрібні", і натякаючи, що російським мародерам значно важливіші приземлені речі.

""Визволителям" та їхнім дружинам. (Ці посилки по 400 кг🤦🏻‍♂️)", — йдеться в підписі до відео.

“Нутеллу можна додати”, “Я можу ще підкинути! Є білизна, невипрана правда, але це лиш через те, що її більше ніде прати, мій дім "звільнили"… Однак думаю, там не бридитимуться", "І шматок асфальту поклади, нехай хваляться сусідам, що в них теж є асфальт у селі", "Забули унітаз і будку", "Книги однозначно тут зайві", "Нутеллу забув додати, можна навіть вже відкриту банку", "Труси нові…вони не зрозуміють 😒 Обов'язково дістати з коробки, дайте комусь поносити, потім, я сподіваюся, вони розберуться", "Ще треба пральну машину. Але, в принципі, навіщо вона їм там у селах, якщо в них немає там водопроводу?" — пишуть у коментарях.

Раніше ми писали про те, що в Бєднякова померла мати, яка довго перебувала під обстрілами в Маріуполі.

Ми також писали про те, на що окупанти перетворили будинок Олександра Усика у Ворзелі та дачу Олега Скрипки в Козаровичах.