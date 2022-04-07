Олег Скрипка показав, що росіяни зробили з його дачею на Київщині (відео)

Музикант щиро радий, що мародери не зазіхнули на картину, що стояла в тій же кімнаті, з якої вони винесли менш цінні речі.

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57-річний український рокмузикант і лідер гурту "Воплі Водоплясова" Олег Скрипка опублікував у Instagram відео, на якому показав наслідки перебування на його дачі в селі Козаровичі під Бучею (Київська область) російських солдатів.

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На записі музикант демонструє гори сміття, залишені непроханими гостями, порожні коробки з-під сухпайків та інші сліди перебування росіян.

За його словами, окупанти розграбували будинок, вкрали матрац, речі з шафи й інше. Втікаючи, вони забули прихопити шкарпетки та банку з огірками. Однак вороги не торкнулися того, що по-справжньому важливо для музиканта.

"Найцінніше, що там було, – картина дуже відомого художника Анатолія Криволапа (один із найуспішніших і найдорожчих художників України), мого друга. Картину він мені особисто подарував. Вони вкрали якусь фігню, а безцінні шедеври для них не цікаві. Усе можна відбудувати. Головне, щоб ворог надовго пішов із нашої землі. Але ми запануємо у своїй стороні. Все буде Україна!" – наголосив Скрипка. Він додав, що жив на дачі переважно влітку.

На кадрах Олег розмовляє французькою, мабуть, щоб донести те, що відбувається своїм друзям у Франції, де свого часу жив і працював.

Скрипка – не єдиний, хто став жертвою мародерства російських загарбників. Так, дружина Олександра Усика Катерина показала, на що перетворили їхній затишний будинок у Ворзелі "визволителі". ЗС РФ паркували на акуратному газоні танк і БТР, знищивши покриття та зламавши кущі у дворі, а також залишили після себе сліди застілля.

У лідера гурту "Друга ріка" Валерія Харчишина окупанти зовсім знищили будинок, який він із любов'ю будував багато років у Гостомелі.