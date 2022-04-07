Олег Скрипка показал, что россияне сделали с его дачей на Киевщине (видео)

Музыкант искренне рад, что мародеры не позарились на картину, стоявшую в той же комнате, из которой они вынесли куда менее ценные вещи.

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57-летний украинский рок-музыкант и лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка опубликовал в Instagram видео, на котором показал последствия пребывания на его даче в селе Козаровичи под Бучей (Киевская область) российских солдат.

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На записи музыкант демонстрирует горы мусора, оставленные непрошенными гостями, пустые коробки из-под сухпайков и прочие следы пребывания россиян.

По его словам, оккупанты разграбили дом, украли матрас, вещи со шкафа и прочее. Убегая, они забыли прихватить носки и банку с огурцами. Однако враги не тронули то, что по-настоящему важно для музыканта.

"Самое ценное, что там было – картина очень известного художника Анатолия Криволапа (один из самых успешных и дорогих художников Украины), моего друга. Картину он мне лично подарил. Они украли какую-то фигню, а бесценные шедевры для них не интересны. Все можно отстроить. Главное, чтобы враг надолго ушел с нашей земли. Но мы воцаримся в своей стороне. Все будет Украина! И огромное спасибо нашим воинам, защищающим нашу землю"! – подчеркнул Скрипка. Он добавил, что жил на даче в основном летом.

На кадрах Олег говорит по-французски, видимо, чтобы донести происходящее своим друзьям по Франции, где в свое время жил и работал.

Скрипка – не единственный, кто стал жертвой мародерства российских захватчиков. Так, жена Александра Усика Екатерина показала, во что превратили их уютный дом в Ворзеле "освободители". ВС РФ парковали на аккуратном газоне танк и БТР, уничтожив покрытие и сломав кусты во дворе, а также оставили после себя следы застолья.

У лидера группы "Друга ріка" Валерия Харчишина оккупанты и вовсе уничтожили дом, который он с любовью строил много лет в Гостомеле.