"Освободителям" и их женам: Андрей Бедняков приготовил посылку для россиян (видео)

Бедняков подчеркнул, что готов лично отправлять россиянам вещи, которые их армия ворует в Украине, лишь бы они убрались с его родины.

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35-летний украинский телеведущий и блогер Андрей Бедняков в своем Instagram потроллил мародеров из российской армии, которые "прославились" разграблением домов украинцев.

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В кадре – кружевное женское белье, ноутбук, игровые приставки, мобильные телефоны, тостер, плойка, дешевая бижутерия, блестящая статуэтка, книги и другое.

"Так, давайте сделаем так: я вам все это отправляю, и вы уходите с нашей территории", – говорит он. Затем автор забирает из кадра книги, отметив, что они "не нужны", и намекая, что российским мародерам куда важнее более приземленные вещи.

""Освободителям" и и их женам. (Эти посылки по 400кг🤦🏻‍♂️)", – говорится в подписи к видео.

"Нутеллу можно добавить", "Я могу еще подкинуть! Есть белье, не стираное правда, но это всего лишь потому что его больше негде стирать, мой дом "освободили"… Но думаю, там не побрезгуют", "И кусок асфальта положи, пусть хвастаются соседям, что у них тоже есть асфальт в селе", "Забыли унитаз и будку", "Книги однозначно тут лишнее", "Нутеллу забыл добавить, можно даже уже открытую банку", "Трусы новые…они не поймут 😒 Обязательно достать с коробки, дайте кому-то поносить, потом, я надеюсь, они разберутся", "Еще надо стиральная машина. Но, в принципе, зачем она им там в селах, если у них нет там водопровода?", – пишут в комментариях.

Ранее мы писали о том, что у Беднякова умерла мама, которая долго находилась под обстрелами в Мариуполе.

Мы также писали о том, во что оккупанты превратили дом Александра Усика в Ворзеле и дачу Олега Скрипки в Козаровичах.