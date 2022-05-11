Ведущего "Орла и решки" Андрея Беднякова обвинили в предательстве Мариуполя

Телеведущий заверил хейтеров, что Мариуполь, как и другие оккупированные города, будет освобожден.

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35-летний телеведущий Андрей Бедняков, наиболее известный зрителям по проекту "Орел и решка", который родился и вырос в Мариуполе Донецкой области, столкнулся с волной хейта и обвинений в том, что он предал свой родной город. Об этом сам Андрей рассказал в Instagram.

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"Вчера получил сообщения о том, что я предал свой город. Предал свой город, Карл! "Предатель", "через 50 лет приедешь и то, если простим" (писали люди из России). Очень интересная логика. То есть: чтобы не считаться предателем у некоторых, нужно предать других. Чтобы не "предать свой город" нужно предать свою страну", – написал он.

Пост он сопроводил своей фотографией, на которой смотрит прямо в объектив камеры:

"Вот на этой фотографии я смотрю на вас, писаки. Запомните: Я УКРАИНЕЦ. И другой родины у меня нет . А те, кто предал Страну и переметнулся туда, где дали немного денег и назначили заместителем заместителя председателя председателей, скажу: предатели – ВЫ! И за деньги Родину не купишь".

Фото: Скриншот

Бедняков заверил, что Украина обязательно вернется в Мариуполь, Херсон, Мелитополь, Бердянск, Новую Каховку и другие города, которые сейчас в оккупации.

"Мы уверены в этом. И в этом наша сила", – подытожил автор.

9 мая он показал кадры своего родного Мариуполя, разрушенного войной, и объяснил, почему этот день не может быть праздником.

В Мариуполе долгое время после оккупации находилась мама Андрея, которую все же удалось эвакуировать. Однако женщина не выдержала перенесенных испытаний и умерла. Бедняков уверен, что если бы "русский мир" не пришел в город, она прожила бы еще долго.

Позже он потроллил мародеров из числа российских военных, которые "освобождают" дома украинцев не только от их жителей, но и от имущества.