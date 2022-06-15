Андрій Бєдняков розповів, як померла його мама у Маріуполі

Блогер до останнього не знав, що його мама померла.

Український телеведучий Андрій Бєдняков розповів, у яких умовах померла його мама під час перебування в заблокованому Маріуполі.

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За словами блогера, жінка впала в кому і його сестрі вдалося вивезти її з міста.

"З кожним вибухом їй ставало гірше. Здоровій людині це важко, а хворій людині в рази важче. Плюс у квартирі було вже +3, потім 0 градусів, а для хворої дорослої людини це катастрофа", — розповів Андрій, який зустрів повномасштабну війну на Мальдівах, оскільки знімав своє тревел-шоу. За що згодом блогер картав себе, адже його дружина з донькою в цей час були в Києві.

Сестра Андрія боялася казати йому про погіршення здоров'я матері, адже тоді б він одразу приїхав до Маріуполі, а це було дуже небезпечно. Їй вдалося вивезти жінку із заблокованого міста та поховати на непідконтрольній наразі території України.

[ + – ] Андрій Бєдняков про смерть мами у заблокованому Маріуполі

"Як мені сказала сестра: "Я не зробила це біля під'їзду, як ховали своїх родичів люди нашого двору та всього міста", — додав Андрій.

[ + – ] Андрій Бєдняков родом з Маріуполя

Зокрема, за словами Андрія, він приїхав у Маріуполь у середині лютого 2022, проте, побачивши у місті машину українського олігарха Ріната Ахметова, заспокоївся та майже повірив, що війни не буде.

Нагадаємо, Андрія Бєднякова звинуватили у зраді Маріуполя.

Також Фокус писав про презент від українського телеведучого, який він готовий відправити дружинам російських загарбників.