Андрей Бедняков рассказал, как умерла его мама в Мариуполе
Блогер и телеведущий долго не знал, что его мать скончалась.
Украинский телеведущий Андрей Бедняков рассказал, в каких условиях умерла его мама во время пребывания в заблокированном Мариуполе.
По словам блогера, женщина впала в кому и его сестре удалось вывезти ее из города.
"С каждым взрывом ей становилось хуже. Здоровому человеку это тяжело, а больному человеку в разы труднее. Плюс в квартире было уже +3, потом 0 градусов, а для больного взрослого человека это катастрофа", — рассказал Андрей, встретивший полномасштабную войну на Мальдивах, поскольку снимал там свое тревел-шоу. За что впоследствии блогер корил себя, ведь его жена с дочерью в это время были в Киеве.
Сестра Андрея боялась говорить ему об ухудшении здоровья матери, ведь тогда он сразу приехал бы в Мариуполь, а это было очень опасно. Ей удалось вывезти женщину из заблокированного города и похоронить на неподконтрольной Украине территории.
"Как мне сказала сестра: "Я не сделала это у подъезда, как хоронили своих родственников люди нашего двора и всего города", — добавил Андрей.
В частности, по словам Андрея, он приехал в Мариуполь в середине февраля 2022, однако, увидев в городе машину украинского олигарха Рината Ахметова, успокоился и почти поверил, что войны не будет.
Напомним, Андрея Беднякова обвинили в предательстве Мариуполя.
Также Фокус писал о презенте от украинского телеведущего, который он готов отправить женам российских захватчиков.