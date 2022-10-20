У Андрея Беднякова родился сын (фото)
Телеведущий и его жена Анастасия Короткая уже воспитывали дочь Ксению.
35-летний украинский телеведущий Андрей Бедняков во второй раз стал отцом. Об этом он сообщил на Instagram-странице.
У Беднякова и его жены, актрисы Анастасии Короткой родился сын.
"Добро пожаловать, козак 💪🏻 Такая уж у меня традиция. Пропускать появление детей 🤦🏻♂️ Извини, что я далеко. Но делаю все, чтобы тебе не было потом стыдно смотреть отцу в глаза", — написал бывший ведущий "Орел и решка", поблагодарив свою жену за сына и назвав ее лучшей мамой.
Андрея и его жену уже поздравили в комментариях украинские знаменитости. В частности, певица Вера Брежнева и журналистка Рамина Эсхакзай.
Отметим, что телеведущий и его возлюбленная познакомились благодаря своей профессии, ведь вместе играли в "КВН", "Большой разнице" и т.д. Супруги воспитывают дочь Ксению, которая родилась в 2015, поэтому сын стал вторым общим ребенком актеров.
Весной 2022 Андрей Бедняков потерял маму, которая оставалась в оккупированном Мариуполе вместе с сестрой ведущего. По словам Андрея, маму похоронили на оккупированной территории, куда он не может добраться.
Напомним, Андрей Бедняков подарил вышиванку американскому ведущему Джимми Феллону.
Также Фокус писал о воспоминаниях Андрея Беднякова, как он потерял связь с родными в Мариуполе.