У Андрея Беднякова родился сын (фото)

Телеведущий и его жена Анастасия Короткая уже воспитывали дочь Ксению.

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35-летний украинский телеведущий Андрей Бедняков во второй раз стал отцом. Об этом он сообщил на Instagram-странице.

У Беднякова и его жены, актрисы Анастасии Короткой родился сын.

"Добро пожаловать, козак 💪🏻 Такая уж у меня традиция. Пропускать появление детей 🤦🏻‍♂️ Извини, что я далеко. Но делаю все, чтобы тебе не было потом стыдно смотреть отцу в глаза", — написал бывший ведущий "Орел и решка", поблагодарив свою жену за сына и назвав ее лучшей мамой.

[ + – ] У Андрея Беднякова родился сын

Андрея и его жену уже поздравили в комментариях украинские знаменитости. В частности, певица Вера Брежнева и журналистка Рамина Эсхакзай.

Отметим, что телеведущий и его возлюбленная познакомились благодаря своей профессии, ведь вместе играли в "КВН", "Большой разнице" и т.д. Супруги воспитывают дочь Ксению, которая родилась в 2015, поэтому сын стал вторым общим ребенком актеров.

[ + – ] Андрей Бедняков с дочерью Ксенией

Весной 2022 Андрей Бедняков потерял маму, которая оставалась в оккупированном Мариуполе вместе с сестрой ведущего. По словам Андрея, маму похоронили на оккупированной территории, куда он не может добраться.

Напомним, Андрей Бедняков подарил вышиванку американскому ведущему Джимми Феллону.

Также Фокус писал о воспоминаниях Андрея Беднякова, как он потерял связь с родными в Мариуполе.