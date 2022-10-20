В Андрія Бєднякова народився син (фото)

Телеведучий та його дружина Анастасія Коротка вже виховували доньку Ксенію.

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35-річний український телеведучий Андрій Бєдняков вдруге став батьком. Про це він повідомив на Instagram-сторінці.

У Бєднякова та його дружини, акторки Анастасії Короткої народився син.

"Ласкаво просимо , КОЗАЧЕ 💪🏻 Така вже в мене традиція. Пропускати появу дітей 🤦🏻‍♂️ Вибач, що я далеко. Але роблю усе, щоб тобі не було потім соромно дивитися батькові в очі", — написав колишній ведучий тревел-шоу "Орел та решка", подякувавши своїй дружині за сина та назвавши її найкращою мамою.

[ + – ] В Андрія Бєднякова народився син

Андрія та його його дружину вже привітали в коментарях українські знаменитості. Зокрема співачка Віра Брежнєва та журналістка Раміна Есхакзай.

Телеведучий та його кохана познайомилися завдяки своїй професії, адже разом грали у "КВН", "Великій різниці" тощо. Подружжя виховує доньку Ксенію, яка народилася у 2015, то ж син став другою спільною дитиною акторів.

[ + – ] Андрій Бєдняков з донькою Ксенією

Навесні 2022 Андрій Бєдняков втратив маму, яка залишалася в окупованому Маріуполі разом із сестрою ведучого. За словами Андрія, маму поховали на окупованій території, куди він не може дістатися.

Нагадаємо, Андрій Бєдняков подарував вишиванку американському ведучому Джиммі Феллону.

Також Фокус писав про спогади Андрія Бєднякова, як він втратив зв'язок з рідними у Маріуполі.