"Борщ чекає". Андрій Бєдняков подарував вишиванку Джиммі Феллону

Український телеведучий зізнався, що не вгадав з розміром наряду, проте може порадити класну кравчиню.

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35-річний український актор та блогер Андрій Бєдняков подарував вишиванку відомому американському телеведучому Джиммі Феллону. Про це колишній ведучий тревел-програми "Орел та решка" повідомив у своїх соцмережах.

Уродженець Маріуполя показав підписникам фото усміхненого американського коміка, який тримає в руках українську вишиванку та одягнутий у класичний діловий костюм з українською символікою. Проте Андрій Бєдняков зізнався, що трохи не вгадав з розміром наряду.

"Я думав ти ширше в плечах. Можу порекомендувати класну кравчиню. Я навіть цінника не зняв, щоб ти бачив, наскільки я тебе поважаю. Носи на здоров’я. Ще побачимось!" — підписав знімок український телеведучий та запросив Джиммі Феллона на борщ.

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Раніше американський телеведучий публічно висловив свою підтримку Україні та поспілкувався в онлайн-режимі з Володимиром Зеленським та його командою.

"Я хочу, щоб люди з України знали, що ми бачимо та чуємо їх", — заявляв Джиммі Феллон.

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Нагадаємо, Андрій Бєдняков розповів, у яких умовах померла його мама в заблокованому Маріуполі.

Також Фокус писав про "Байрактари", які до Дня Незалежності також одягли у святкові вишиванки.