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Стиль жизни

"Борщ ждет". Андрей Бедняков подарил вышиванку Джимми Фэллону

Джимми Феллон, Джимми Феллон вышиванка, андрий бедняков подарил вышиванку, андрий бедняков мариуполь
Фото: biedniakov | Джимми Фэллон

Украинский телеведущий признался, что не угадал с размером наряда, однако может посоветовать классную портниху.

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35-летний украинский актер и блогер Андрей Бедняков подарил вышиванку известному американскому телеведущему Джимми Фэллону. Об этом бывший ведущий тревел-программы "Орел и решка" сообщил в своих соцсетях.

Уроженец Мариуполя показал подписчикам фото улыбающегося американского комика, держащего в руках украинскую вышиванку и одетого в классический деловой костюм с украинской символикой. Однако Андрей Бедняков признался, что чуть не угадал с размером наряда.

"Я думал ты шире в плечах. Могу порекомендовать классную портниху. Я даже ценник не снял, чтобы ты видел, насколько я тебя уважаю. Носи на здоровье. Еще увидимся!" — подписал снимок украинский телеведущий и пригласил Джимми Фэллона на борщ.

Джимми Фэллон получил в подарок украинскую вышиванку

Ранее американский телеведущий публично выразил свою поддержку Украине и пообщался в онлайн-режиме с Владимиром Зеленским и его командой.

"Я хочу, чтобы люди из Украины знали, что мы видим и слышим их", — заявлял Джимми Фэллон.

Джимми Фэллон поддержал Украину

Напомним, Андрей Бедняков рассказал, в каких условиях скончалась его мама в заблокированном Мариуполе.

Также Фокус писал о "Байрактарах", которые ко Дню Независимости также одели в праздничные вышиванки.