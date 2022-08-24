Подарок к празднику: "Байрактары" для украинской армии "одели в вышиванки" (фото)

Предназначенные для передаче ВСУ беспилотники раскрасили украинским национальным орнаментом и нанесли на них надписи "Народный Байрактар".

Производитель беспилотных летательных аппаратов турецкая компания Baykar сделала украинцам подарок к празднику, "надев" на предназначенные для ВСУ "Байрактаров" ливреи с элементами украинского национального орнамента. Об этом сообщил волонтер Сергей Притула. Также на борту каждого из трех беспилотников красуется надпись "Народный Байрактар".

"Наши турецкие друзья сделали нам приятный подарок ко Дню Независимости и "зашили" "байрактары" в вышиванку, — сообщил Притула. — "Птички" скоро прилетят в Украину и будут помогать освобождать нашу землю от нечисти".

Напомним, в рамках проекта "Народный Байрактар" сбор средств на беспилотники стартовал 22 июня. Планировалось собрать 500 млн грн. Уже спустя трое суток объявили об окончании сбора, так как украинцы пожертвовали свыше 600 млн грн. 27 июня турецкая компания Baykar Makina объявила о бесплатной передаче БПЛА в Украину. По согласованию с военным руководством на сэкономленные деньги фонд Сергея Притулы купил для ВСУ спутник ICEYE, а также годовую подписку на снимки, которые делают все космические аппараты финской компании.

Помимо украинцев сбор средств на покупку "Байрактаров" для украинской армии организовали еще несколько стран. На днях в Латвии началась очередная акция, в рамках которой планируют собрать €5 млн.

В мае литовский волонтер Андриус Тапинас объявил о начале сбора 5 млн евро на приобретение ударного "Байрактара". Сборы были завершены за два дня. 2 июня производитель беспилотников Bayraktar TB2 объявил, что решил передать их бесплатно. Министр обороны Арвидас Анушаускас после этого заявил, что собранные литовцами деньги пойдут на боеприпасы к БПЛА и другую помощь Украине.