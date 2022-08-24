Подарунок до свята: "Байрактари" для української армії "одягли у вишиванки" (фото)

Призначені для передачі ЗСУ безпілотники розфарбували українським національним орнаментом та нанесли на них написи "Народний Байрактар".

Виробник безпілотних літальних апаратів турецька компанія Baykar зробила українцям подарунок до свята, "надягнувши" на призначені для ЗСУ "Байрактари" лівреї з елементами українського національного орнаменту. Про це повідомив волонтер Сергій Притула. Також на борту кожного із трьох безпілотників красується напис "Народний Байрактар".

"Наші турецькі друзі зробили нам приємний подарунок до Дня Незалежності та "зашили" "байрактари" у вишиванку, — повідомив Притула. — "Пташки" скоро прилетять в Україну і допомагатимуть звільняти нашу землю від нечисті".

Нагадаємо, у межах проєкту "Народний Байрактар" збір коштів на безпілотники стартував 22 червня. Планувалося зібрати 500 млн грн. Вже за три доби оголосили про закінчення збору, оскільки українці пожертвували понад 600 млн грн 27 червня турецька компанія Baykar Makina оголосила про безплатну передачу БПЛА в Україну. За погодженням із військовим керівництвом на зекономлені гроші фонд Сергія Притули купив для ЗСУ супутник ICEYE, а також річну підписку на знімки, які роблять усі космічні апарати фінської компанії.

Крім українців, збір коштів на купівлю "Байрактарів" для української армії організували ще кілька країн. Днями у Латвії розпочалася чергова акція, в рамках якої планують зібрати €5 млн.

У травні литовський волонтер Андрюс Тапінас оголосив про початок збору 5 млн євро на придбання ударного "Байрактару". Збори завершено за два дні. 2 червня виробник безпілотників Bayraktar TB2 оголосив, що вирішив передати їх безплатно. Міністр оборони Арвідас Анушаускас після цього заявив, що зібрані литовцями гроші підуть на боєприпаси до БПЛА та іншої допомоги Україні.