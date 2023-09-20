Андрій Бєдняков звернувся до доньки в день її 8-річчя (фото)
Андрій Бєдняков та його дружина Анастасія Коротка виховують двох дітей — Ксенію та Остапа.
36-річний український ведучий Андрій Бєдняков зворушливо привітав з 8-річчям свою доньку Ксенію. Рідкісні кадри блогер оприлюднив в Instagram-акаунті.
"Тобі 8 , Ксеніє Андріївно! Ти доросла Я завжди поруч. Щоб не сталося. Буду підкидати тебе, поки є сили. До останнього подиху. Ми з мамою пишаємося тобою. Люблю тебе!" — звернувся до іменинниці Бєдняков.
Зокрема батько двох дітей зізнався, що приймає ванну і доїдає їжу після доньки.
"P.S телефон буде не раніше 10", — додав телеведучий.Важливо
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На фото Андрій обіймає доньку на пляжі, підкидає у воді та під час подорожей за кордоном.
"Здоров’я малечі, і найскорішого возз’єднання Вашої родини в мирній Україні", "Вітання 👏 Нехай ще довго сидить на твоїх плечах , як мінімум 2 роки без телефону а потім з телефоном)", "З днем народження, принцеса", — приєднуються до привітань підписники уродженця Маріуполя.
У 2014 році телеведучий одружився з акторкою Анастасією Короткою, 37. Через рік у них народилася дочка Ксенія. А восени 2022 зіркова пара стала батьками вдруге. У них народився син Остап.
Нагадаємо, Андрій Бєдняков подарував вишиванку відомому ведучому Джиммі Феллону.
Також Фокус писав про "посилку" від Андрія Бєднякова російським військовим та їхнім дружинам.