Андрій Бєдняков звернувся до доньки в день її 8-річчя (фото)

Андрій Бєдняков та його дружина Анастасія Коротка виховують двох дітей — Ксенію та Остапа.

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36-річний український ведучий Андрій Бєдняков зворушливо привітав з 8-річчям свою доньку Ксенію. Рідкісні кадри блогер оприлюднив в Instagram-акаунті.

"Тобі 8 , Ксеніє Андріївно! Ти доросла Я завжди поруч. Щоб не сталося. Буду підкидати тебе, поки є сили. До останнього подиху. Ми з мамою пишаємося тобою. Люблю тебе!" — звернувся до іменинниці Бєдняков.

Зокрема батько двох дітей зізнався, що приймає ванну і доїдає їжу після доньки.

"P.S телефон буде не раніше 10", — додав телеведучий.

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В Андрія Бєднякова народився син (фото)

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На фото Андрій обіймає доньку на пляжі, підкидає у воді та під час подорожей за кордоном.

Андрій Бєдняков з донькою

"Здоров’я малечі, і найскорішого возз’єднання Вашої родини в мирній Україні", "Вітання 👏 Нехай ще довго сидить на твоїх плечах , як мінімум 2 роки без телефону а потім з телефоном)", "З днем народження, принцеса", — приєднуються до привітань підписники уродженця Маріуполя.

Андрій Бєдняков з родиною

У 2014 році телеведучий одружився з акторкою Анастасією Короткою, 37. Через рік у них народилася дочка Ксенія. А восени 2022 зіркова пара стала батьками вдруге. У них народився син Остап.

Андрій Бєдняков із сином

Нагадаємо, Андрій Бєдняков подарував вишиванку відомому ведучому Джиммі Феллону.

Також Фокус писав про "посилку" від Андрія Бєднякова російським військовим та їхнім дружинам.