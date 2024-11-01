Ексголкіпер збірної України Андрій Пятов розлучається з дружиною після 19 років шлюбу

На розлучення 28 жовтня подала дружина Андрія Пятова Юлія. Справу розглядатиме Печерський районний суд міста Києва.

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Дружина ексголкіпера "Шахтаря" та збірної України Андрія Пятова Юлія подала на розлучення. Запис про це з'явився у блоці "Стан розгляду судових справ".

Завдяки даним у розділі стало відомо, що заяву на розлучення 28 жовтня подала дружина Андрія Пятова Юлія. Справу розглядатиме Печерський районний суд міста Києва.

Андрій та Юлія П’ятови прожили разом 19 років. Вони одружилися у 2005 році і виховують чотирьох дітей: доньок Дашу, Мілану, Маю та сина Лева.

Нагадаємо, що 25 жовтня повідомлялося, що після 16 років стосунків ведучий Андрій Бєдняков розійшовся з дружиною. У соціальній мережі Instagram шоумен розповів про розставання і згадав невідомі подробиці спільного життя.

Також повідомлялося, що чоловік найняв коміків, щоб повідомити дружині про розлучення. Коміки-близнюки записали 24-секундне відео, в якому жінці повідомили, що від неї йде коханий. У соцмережах такий вчинок назвали надто жорстоким та нелюдяним.