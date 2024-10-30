Экс-супруг Меган Фокс назвал причину их развода

Брайан Остин Грин и Меган Фокс стали родителями трех сыновей. Звездная пара состояла в браке более 10 лет.

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51-летний американский актер Брайан Остин Грин раскрыл причины развода с 38-летней Меган Фокс. Подробностями личной жизни он поделился в подкасте Тори Спеллинг.

Один из главных актеров сериала 90-х "Беверли-Хиллз, 90210" вспомнил, что понял, что у него и Меган возникли проблемы, когда актриса разозлилась на его жевание.

"Оно дошло до того, что все было не так хорошо, поэтому я думаю, что ее все раздражало. Ты как будто доходишь до точки, когда ты говоришь: "Боже, как ты сейчас шаркаешь ногами". То, как ты кладешь тот тост в тостер, просто сводит меня с ума". Это все такая ерунда", — отметил Брайан.

Брайан Остин Грин и Меган Фокс Фото: Instagram brianaustingreen

"Для меня это, когда вам нужно сделать выбор и сказать: "Хорошо, мы пойдем на терапию, и мы попытаемся найти нашу связь и выяснить, что сейчас происходит, или эти вещи собираются потопить нас", — добавил актер.

Грин и Фокс начали встречаться в 2004 году, а в 2010 году поженились. Звезда фильма "Тело Дженнифер" впервые подала на развод в 2015 году, прежде чем помириться с Грином в том же году.

Меган Фокс Фото: Іnstagram.com/meganfox

Они окончательно расторгли свой брак в 2020 году и завершили развод еще через два года.

У бывшей звездной пары подрастает трое детей: 10-летний Ной, 9-летний Бодхи и 6-летний Джорни.

Напомним, Меган Фокс примирилась с Колсоном Бейкером.

Также Фокус писал о слухах относительно четвертой беременности Меган Фокс.