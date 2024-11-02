"Мы проиграли стереотипу": Андрей Бедняков признался, почему развелся с женой

По словам Андрея Беднякова, их семье не удалось преодолеть стереотипы о том, что "отношений на расстоянии не существует" и "расстояние убивает".

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Украинский телеведущий Андрей Бедняков намекнул на то, что его развод с актрисой Анастасией Короткой связан с расстоянием и проживанием в разных странах. Об этом он написал в Instagram Stories.

По словам телеведущего, многие люди, комментирующие его развод, имеют стереотипное мышление. Некоторые из них не верят, что можно просто мирно разойтись, не конфликтуя в публичном пространстве. При этом он отметил, что причиной развода также стал один из стереотипов.

Андрей Бедняков прокомментировал свой развод Фото: Андрей Бедняков/Instagram

"Парадокс в том, что мы проиграли, как раз таки, стереотипу "отношений на расстоянии не существует", "расстояние убивает". Да, мы проиграли. К сожалению, как и многие. А так хотелось бы выиграть! Ненавижу проигрывать. Но это уже эгоистично. А эгоизм — это х**ня в отношениях! Потому мы не проиграли. Мы уступили. А вот уступать отношения — это важно. Уступать надо уметь", — поделился Андрей Бедняков.

Телеведущий также заявил, что хочет поддержать сомневающихся. Он подчеркнул, что его отношения не являются показателем и призвал "не вестись" на упомянутый стереотип. По его словам, стереотип можно победить.

"Все в ваших руках. Будьте счастливы и утрите нос тому, кто "а я же говорил", — заключил Андрей Бедняков.

Андрей Бедняков назвал причину развода Фото: Андрей Бедняков/Instagram

Напомним, после 16 лет отношений Андрей Бедняков разошелся с женой Анастасией Короткой. Бывшие ведущие тревел-шоу "Орел и решка" были в официальном браке 10 лет. Вместе они воспитывают дочь 9-летнюю Ксюшу и 2-летнего сына Остапа.

В свою очередь Анастасия Короткая рассказала свою версию того, что стало причиной развода с Андреем Бедняковым и кто стал инициатором. Она отметила, что благодарна бывшему мужу за тот период, который они вместе прошли.