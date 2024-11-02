"Ми програли стереотипу": Андрій Бєдняков зізнався, чому розлучився з дружиною

За словами Андрія Бєднякова, їхній сім'ї не вдалося подолати стереотипи про те, що "стосунків на відстані не існує" і "відстань вбиває".

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Український телеведучий Андрій Бєдняков натякнув на те, що його розлучення з акторкою Анастасією Короткою пов'язане з відстанню і проживанням у різних країнах. Про це він написав в Instagram Stories.

За словами телеведучого, багато людей, які коментують його розлучення, мають стереотипне мислення. Деякі з них не вірять, що можна просто мирно розійтися, не конфліктуючи в публічному просторі. При цьому він зазначив, що причиною розлучення також став один зі стереотипів.

Андрій Бєдняков прокоментував своє розлучення Фото: Андрій Бедняков/Instagram

"Парадокс у тому, що ми програли, якраз таки, стереотипу "стосунків на відстані не існує", "відстань вбиває". Так, ми програли. На жаль, як і багато хто. А так хотілося б виграти! Ненавиджу програвати. Але це вже егоїстично. А егоїзм — це х**ня у стосунках! Тому ми не програли. Ми поступилися. А ось поступатися стосунками — це важливо. Поступатися треба вміти", — поділився Андрій Бєдняков.

Телеведучий також заявив, що хоче підтримати тих, хто сумнівається. Він наголосив, що його стосунки не є показником і закликав "не вестися" на згаданий стереотип. За його словами, стереотип можна перемогти.

"Усе у ваших руках. Будьте щасливі і втріть носа тому, хто "а я ж казав", — підсумував Андрій Бєдняков.

Андрій Бєдняковназвав причину розлучення Фото: Андрій Бедняков/Instagram

Нагадаємо, після 16 років стосунків Андрій Бєдняков розійшовся з дружиною Анастасією Короткою. Колишні ведучі тревел-шоу "Орел і решка" були в офіційному шлюбі 10 років. Разом вони виховують доньку 9-річну Ксюшу і 2-річного сина Остапа.

Зі свого боку Анастасія Коротка розповіла свою версію того, що стало причиною розлучення з Андрієм Бєдняковим і хто став ініціатором. Вона зазначила, що вдячна колишньому чоловікові за той період, який вони разом пройшли.