До них я стійкий: Бедняков відреагував на закиди щодо розлучення (фото)

Нещодавно шоумен розповів про розлучення з дружиною, акторкою Анастасією Короткою. І хоча Бедняков зазначав, що пара намагалась зберегти шлюб, йому дорікнули, що чоловік "скинув з себе відповідальність".

Related video

Шоумен Андрій Бедняков різко висловився в бік хейтерів, які негативно коментували новину щодо його розлучення з акторкою Анастасією Короткою. В Instagram-сторіз на своїй сторінці він попросив не чіпати його родину.

"Я чоловік. Я беру удар на себе. Але не торкайтесь родини та дітей своїми "отруйними" коментарями", — написав він.

Андрій Бедняков додав, що йому боляче, однак не від поганих коментарів.

"До них я стійкий", — зазначив шоумен.

Відповідь Беднякова хейтерам

Розлучення Андрія Беднякова: що відомо

Нагадаємо, в п'ятницю, 25 жовтня стало відомо, що 37-річний шоумен Андрій Бедняков розлучається з 39-річною акторкою Анастасією Короткою після спільних 16 років життя. У своєму дописі телеведучий не став вдаватися до подробиць, проте подякував своїй дружині й згадав усі приємні моменти, пов'язані з нею. Про причини розлучення він не повідомляв.

"Я можу сказати тільки слова вдячності за нас, за здійснення всіх моїх бажань, за твою адекватність, за те, що проходимо цей важкий і дискомфортний процес розʼєднання максимально комфортно, як дорослі, поважаючи одне одного люди, без сварок, скандалів і звинувачень, без поливань брудом одне одного", — написала у себе на сторінці Анастасія Коротка.

Пара разом виховувала доньку 9-річну Ксеню та 2-річного сина Остапа. Відомо, що від початку повномасштабного вторгнення жінка разом із дітьми виїхали до США, а Андрій залишився в Україні.

Нагадаємо, на початку року Анастасія Коротка розповідала про шлюб на відстані з Андрієм Бедняковим. Тоді в інтерв'ю Раміні Есхакзай вона також розповідала про вартість пологів у США