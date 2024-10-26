К ним я устойчив: Бедняков отреагировал на упреки относительно развода (фото)

Недавно шоумен рассказал о разводе с женой, актрисой Анастасией Короткой. И хотя Бедняков отмечал, что пара пыталась сохранить брак, его упрекнули, что мужчина "сбросил с себя ответственность".

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Шоумен Андрей Бедняков резко высказался в сторону хейтеров, которые негативно комментировали новость о его разводе с актрисой Анастасией Короткой. В Instagram-сториз на своей странице он попросил не трогать его семью.

"Я мужчина. Я беру удар на себя. Но не касайтесь семьи и детей своими "ядовитыми" комментариями", — написал он.

Андрей Бедняков добавил, что ему больно, однако не от плохих комментариев.

"К ним я устойчив", — отметил шоумен.

Ответ Беднякова хейтерам

Развод Андрея Беднякова: что известно

Напомним, в пятницу, 25 октября стало известно, что 37-летний шоумен Андрей Бедняков разводится с 39-летней актрисой Анастасией Короткой после совместных 16 лет жизни. В своей заметке телеведущий не стал вдаваться в подробности, однако поблагодарил свою жену и вспомнил все приятные моменты, связанные с ней. О причинах развода он не сообщал.

"Я могу сказать только слова благодарности за нас, за осуществление всех моих желаний, за твою адекватность, за то, что проходим этот тяжелый и дискомфортный процесс разъединения максимально комфортно, как взрослые, уважающие друг друга люди, без ссор, скандалов и обвинений, без поливаний грязью друг друга", — написала у себя на странице Анастасия Короткая.

Пара вместе воспитывала дочь 9-летнюю Ксюшу и 2-летнего сына Остапа. Известно, что с начала полномасштабного вторжения женщина вместе с детьми выехали в США, а Андрей остался в Украине.

Напомним, в начале года Анастасия Короткая рассказывала о браке на расстоянии с Андреем Бедняковым. Тогда в интервью Рамине Эсхакзай она также рассказывала о стоимости родов в США