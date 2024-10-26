Коротка підтвердила розлучення з Бєдняковим і розповіла, хто його ініціював

За словами української акторки, вона вдячна колишньому чоловікові за той період, який вони разом пройшли. Андрій Бєдняков же побажав дівчині, щоб її майбутній обранець був негарним і "постійно хропів".

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Відома українська телеведуча й акторка Анастасія Коротка розповіла свою версію того, що стало причиною розлучення з Андрієм Бєдняковим і хто став ініціатором. Про це вона написала цілий пост у соціальній мережі Instagram.

Насамперед дівчина розповіла, що поки шукала відповідну фотографію, то переглянула всю галерею з колишнім коханим і прийшла до усвідомлення, що вони великі молодці, адже створили хорошу сім'ю, народили дітей і в цілому пройшли багато.

Зі свого боку акторка написала слова подяки за той період, який пара провела разом, а це 16 років. Також за адекватність, здійснення мрій, за любов до дітей і за те, що незважаючи на відстань, вдалося як дорослі люди пройти цей дискомфортний процес.

"Це було моє рішення, і воно далося дуже важко! Ніхто нікому не зраджував, не обманював, ми, навпаки, намагаємося максимально бути чесними один з одним, саме тому і було ухвалено таке рішення! Ми залишаємося не просто друзями, ми залишаємося близькими і рідними людьми. Не для суспільства, а для нас і дітей!" — написала Анастасія Коротка.

У коментарях Андрій Бєдняков побажав дівчині, щоб її майбутній обранець був негарним, постійно хропів і "з маленьким піс**ом", але потім додав, що "два таких поспіль — уже перебір".

Андрій Бєдняков з'явився в коментарях під постом колишньої дружини Фото: Скриншот

Нагадаємо, 25 жовтня повідомлялося, що після 16 років стосунків Андрій Бєдняков розійшовся з дружиною. У соціальній мережі Instagram шоумен більш детально розповів про розставання і згадав перший поцілунок, невідомі подробиці спільного життя, а також поділився, як пара намагалася зберегти шлюб.

Трохи згодом телеведучий відреагував на закиди щодо розлучення. Він заявив, що бере весь удар критиків на себе і закликав не чіпати його сім'ю та дітей своїми "отруйними" коментарями", адже вони роблять йому боляче.