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Стиль життя

Коротка підтвердила розлучення з Бєдняковим і розповіла, хто його ініціював

Українські телеведучі
Фото: Instagram | Колишня дружина Бєднякова розповіла свою версію розлучення (ілюстративне зображення)

За словами української акторки, вона вдячна колишньому чоловікові за той період, який вони разом пройшли. Андрій Бєдняков же побажав дівчині, щоб її майбутній обранець був негарним і "постійно хропів".

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Відома українська телеведуча й акторка Анастасія Коротка розповіла свою версію того, що стало причиною розлучення з Андрієм Бєдняковим і хто став ініціатором. Про це вона написала цілий пост у соціальній мережі Instagram.

Насамперед дівчина розповіла, що поки шукала відповідну фотографію, то переглянула всю галерею з колишнім коханим і прийшла до усвідомлення, що вони великі молодці, адже створили хорошу сім'ю, народили дітей і в цілому пройшли багато.

Зі свого боку акторка написала слова подяки за той період, який пара провела разом, а це 16 років. Також за адекватність, здійснення мрій, за любов до дітей і за те, що незважаючи на відстань, вдалося як дорослі люди пройти цей дискомфортний процес.

"Це було моє рішення, і воно далося дуже важко! Ніхто нікому не зраджував, не обманював, ми, навпаки, намагаємося максимально бути чесними один з одним, саме тому і було ухвалено таке рішення! Ми залишаємося не просто друзями, ми залишаємося близькими і рідними людьми. Не для суспільства, а для нас і дітей!" — написала Анастасія Коротка.

У коментарях Андрій Бєдняков побажав дівчині, щоб її майбутній обранець був негарним, постійно хропів і "з маленьким піс**ом", але потім додав, що "два таких поспіль — уже перебір".

Ведучий відповів колишній дружині Fullscreen
Андрій Бєдняков з'явився в коментарях під постом колишньої дружини
Фото: Скриншот

Нагадаємо, 25 жовтня повідомлялося, що після 16 років стосунків Андрій Бєдняков розійшовся з дружиною. У соціальній мережі Instagram шоумен більш детально розповів про розставання і згадав перший поцілунок, невідомі подробиці спільного життя, а також поділився, як пара намагалася зберегти шлюб.

Трохи згодом телеведучий відреагував на закиди щодо розлучення. Він заявив, що бере весь удар критиків на себе і закликав не чіпати його сім'ю та дітей своїми "отруйними" коментарями", адже вони роблять йому боляче.