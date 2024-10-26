Короткая подтвердила развод с Бедняковым и рассказала, кто его инициировал

По словам украинской актрисы, она благодарна бывшему мужу за тот период, который они вместе прошли. Андрей Бедняков же пожелал девушке, чтобы ее будущий избранник был некрасивым и "постоянно храпел".

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Известная украинская телеведущая и актриса Анастасия Короткая рассказала свою версию того, что стало причиной развода с Андреем Бедняковым и кто стал инициатором. Об этом он написала целый пост в социальной сети Instagram.

В первую очередь девушка рассказала, что пока искала подходящую фотографию, то пересмотрела всю галерею с бывшим возлюбленным и пришла к осознанию, что они большие молодцы, ведь создали хорошую семью, родили детей и в целом прошли много.

В свою очередь актриса написала слова благодарности за тот период, который пара провела вместе, а это 16 лет. Также за адекватность, осуществление желаний, за любовь к детям и за то, что несмотря на расстояние, удалось как взрослые люди пройти этот дискомфортный процесс.

"Это было мое решение, и оно далось очень тяжело! Никто никому не изменял ,не обманывал, мы наоборот стараемся максимально быть честными друг с другом, именно поэтому и было принято такое решение! Мы остаемся не просто друзьями, мы остаемся близкими и родными людьми. Не для общества, а для нас и детей!" — написала Анастасия Короткая.

В комментариях Андрей Бедняков пожелал девушке, чтобы ее будущий избранник был некрасивым, постоянно храпел и "с маленьким пис**ом", но потом добавил, что "два таких подряд — уже перебор".

Андрей Бедняков появился в комментариях под постом бывшей жены Фото: Скриншот

Напомним, 25 октября сообщалось, что после 16 лет отношений Андрей Бедняков разошелся с женой. В социальной сети Instagram шоумен более подробно рассказал о расставании и вспомнил первый поцелуй, неизвестные подробности совместной жизни, а так же поделился, как пара пыталась сохранить брак.

Чуть позже телеведущий отреагировал на упреки относительно развода. Он заявил, что берет весь удар критиков на себя и призвал не трогать его семью и детей своими "ядовитыми" комментариями", ведь они делают ему больно.