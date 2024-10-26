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Стиль жизни

Короткая подтвердила развод с Бедняковым и рассказала, кто его инициировал

Украинские телеведущие
Фото: Instagram | Бывшая жена Беднякова рассказала свою версию развода (иллюстративное изображение)

По словам украинской актрисы, она благодарна бывшему мужу за тот период, который они вместе прошли. Андрей Бедняков же пожелал девушке, чтобы ее будущий избранник был некрасивым и "постоянно храпел".

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Известная украинская телеведущая и актриса Анастасия Короткая рассказала свою версию того, что стало причиной развода с Андреем Бедняковым и кто стал инициатором. Об этом он написала целый пост в социальной сети Instagram.

В первую очередь девушка рассказала, что пока искала подходящую фотографию, то пересмотрела всю галерею с бывшим возлюбленным и пришла к осознанию, что они большие молодцы, ведь создали хорошую семью, родили детей и в целом прошли много.

В свою очередь актриса написала слова благодарности за тот период, который пара провела вместе, а это 16 лет. Также за адекватность, осуществление желаний, за любовь к детям и за то, что несмотря на расстояние, удалось как взрослые люди пройти этот дискомфортный процесс.

"Это было мое решение, и оно далось очень тяжело! Никто никому не изменял ,не обманывал, мы наоборот стараемся максимально быть честными друг с другом, именно поэтому и было принято такое решение! Мы остаемся не просто друзьями, мы остаемся близкими и родными людьми. Не для общества, а для нас и детей!" — написала Анастасия Короткая.

В комментариях Андрей Бедняков пожелал девушке, чтобы ее будущий избранник был некрасивым, постоянно храпел и "с маленьким пис**ом", но потом добавил, что "два таких подряд — уже перебор".

Ведущий ответил бывшей жене Fullscreen
Андрей Бедняков появился в комментариях под постом бывшей жены
Фото: Скриншот

Напомним, 25 октября сообщалось, что после 16 лет отношений Андрей Бедняков разошелся с женой. В социальной сети Instagram шоумен более подробно рассказал о расставании и вспомнил первый поцелуй, неизвестные подробности совместной жизни, а так же поделился, как пара пыталась сохранить брак.

Чуть позже телеведущий отреагировал на упреки относительно развода. Он заявил, что берет весь удар критиков на себя и призвал не трогать его семью и детей своими "ядовитыми" комментариями", ведь они делают ему больно.