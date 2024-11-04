"Мої помилки": Андрій Пятов назвав причину розлучення після 19 років шлюбу

Спортсмен планує згодом більше розповісти про свої помилки, аби фанати не повторювали їх. А Юлія Пятова наголосила, що зради та конфліктів між ними не було.

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Український футболіст Андрій Пятов уперше прокоментував причини розлучення з дружиною Юлією після 19 років шлюбу. Відповідний допис зʼявився на сторінці спортсмена в Instagram.⠀

"Ми завжди щиро ділилися нашим щастям. Вважаю за потрібне бути чесними й у важкі моменти. Тим більше вже бачив численні коментарі фантазійного характеру з цього приводу", — підвердив розлучення Андрій Пятов.

Зокрема, футболіст подякував Юлії за багато років спільного життя та родину.

"Ми закохалися одне в одного ще до футбольних успіхів. Завжди цінував те, що мене покохали не за статус, не за статки. Абсолютно всі досягнення Пятова — це досягли МИ, а не я. Тому що без підтримки Юлі, без її віри у мене, без її любові та терпіння не було б нічого", — написав спортсмен.

Також Пятов наголосив, що дружина подарувала йому радість батьківства. Вони виховують 18-річну Дарію, 15-річну Мілану, 10-річну Маю та 5-річного Лева.

"Всі ми люди, зі своїми гріхами та помилками. Причиною нашого розлучення стали мої помилки, які вже неможливо виправити. Юлія давала мені багато шансів, прощала та робила все, щоб зберегти сім’ю — найдорожче, що у нас було. Мені не вдалося виправдати сподівань… Шлюб має дарувати радість, а не ставати полем для розчарувань. Тому це її рішення абсолютно логічне", — зізнався Андрій Пятов, не розкривши більше деталей.⠀

Футболіст планує згодом більше розповісти про свої помилки, аби фанати не повторювали їх.

Андрій Пятов з дружиною Юлією

Тим часом Юлія Пятова наголосила, що зради та конфліктів між ними не було, а рішення розлучитися стало болючим та зваженим

"Андрій чудова людина, зразковий батько, і ним він і лишиться в моєму житті", — зазначила дружина футболіста.

Андрій Пятов з дружиною Фото: Скріншот Юлія Пятова Фото: Скриншот

Нагадаємо, колишній чоловік Меган Фокс назвав причину їхнього розлучення.

Також Фокус писав про розлучення Андрія Бєднякова та Анастасії Короткої.