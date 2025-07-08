"Дуже неоднозначні почуття": дружина Тимура Мірошниченка розповіла, як втратила дитину (фото)

Українська блогерка та адвокатка Інна Мірошниченко зізналася, що перед народженням першої дитини пережила викидень. Досвід був важким, проте цей момент підсвітив істинне бажання жінки стати матірʼю.

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Дружина відомого телеведучого Тимура Мірошниченка відверто розповіла про те, як втратила дитину у 2017 році, в інтервʼю Раміні Есхакзай.

"У мене дуже неоднозначні почуття, відчуття й усвідомлення, які були після невдалої вагітності. Тому що насправді вона мені підсвітила те, що я дійсно хочу бути мамою", — сказала Інна, яка наразі виховує чотирьох дітей.

Інна Мірошниченко з дітьми Фото: Instagram _inna_mi_

Коли жінка дізналась про першу вагітність, то дуже злякалась. Дружина телеведучого пригадала, що "почала плакати так, ніби її життя закінчилось", а от чоловік спокійно сприйняв новину та був готовий до народження первістка.

"Весь цей час, поки я була в стані прийняття, що я вагітна, моє життя тепер зміниться, я все ж таки шукала, де мій материнський інстинкт. Коли вагітність завмерла, для мене це було шоком і втратою. Тоді я дійсно зрозуміла, що якщо я зараз так оплакую, то якась частина мене все ж таки хоче цю дитину", — пригадала адвокатка.

Інна та Тимур Мірошниченко з дітьми Фото: Instagram _inna_mi_

За місяць після того, як в дружини Тимура Мірошниченка стався викидень, вона знову завагітніла. Інна зізналася, що друга вагітність проходила добре. І у 2018 році у зіркової пари народилася донька, яку назвали Мією. Згодом пара знову стала батьками сина Марка. А під час великої війни подружжя всиновило двох дітей — Марселя та Ангеліну.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім цього, Фокус писав, що Тимур Мірошниченко зізнався, що має військове звання і пояснив, чому досі не служить в армії.