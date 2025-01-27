Інна Мірошниченко отримала ножове поранення - подробиці

Адвокатка та блогерка Інна Мірошниченко, дружина українського ведучого Тімура Мірошниченка, отримала ножове поранення під час приготування салату. Вона поділилася в соцмережах, що травмувала руку, намагаючись дістати кісточку з авокадо, і звернулася до лікарів, які наклали чотири шви.

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Дружина українського телеведучого Тімура Мірошниченка, адвокатка та блогерка Інна Мірошниченко отримала ножове поранення. Про це вона розповіла 26 січня в Instagram Stories.

Як виявилося стався неприємний інцидент – вона отримала глибоке поранення руки під час нарізання авокадо.

За її словами, вона планувала приготувати салат, але, намагаючись дістати кісточку, серйозно травмувала руку.

"Я завжди знала, що кулінарія до добра не доведе. Планувався салат, а тепер планується поїздка для накладання швів", – написала Інна.

Чоловік одразу надав першу допомогу та зупинив кровотечу, а сусід-хірург обробив рану.

"А ще виявилося, що від виду крові я таки втрачаю свідомість. Сама б так і стояла з тим ножем й авокадо, поки не померла б, напевно. Коротше, сиджу і плачу, відміняю всі свої виїзні тренування, які напланувала на місяць уперед", – додала вона.

Інна Мірошниченко потрапила до лікарні після поранення ножем Фото: instagram.com/_inna_mi_/ Інна Мірошниченко потрапила до лікарні після поранення ножем Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Тімур Мірошниченко жартома зауважив, що дружина не дає занудьгувати в недільний вечір. Він також зазначив, що кілька днів тому Інна придбала новий ніж, яким і завдала собі травму. Лікарі наклали на рану чотири шви, однак, на щастя, сухожилля не були пошкоджені.

"Рана глибока, але сухожилля цілі. Так що все нормально. Не виймайте кісточку авокадо новим керамічним ножем, бо вони правда дуже гострі", – підсумувала Інна.

Нагадаємо, Інна та Тімур Мірошниченки одружилися у 2018 році. Подружжя виховує чотирьох дітей, двох із яких усиновили.

Крім цього, Фокус писав, що Мірошниченко згадав, як проводив корпоративи Януковича.