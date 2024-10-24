Із "донецьким розмахом": Мірошниченко згадав, як проводив корпоративи Януковича (відео)

За словами українського ведучого, на заходах президента-втікача було багато людей з Росії, які прибували не наземним транспортом, а літаками. Гості змінювалися кожні 20 хвилин.

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Відомий український телеведучий Тімур Мірошниченко пригадав, як у минулому працював на корпоративах, які влаштовував четвертий президент Віктор Янукович. Туди завжди вкладалися великі гроші. Про це він детальніше розповів в інтерв'ю журналісту Славі Дьоміну.

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За його словами, це завжди були заходи з "донецьким розмахом". Гості на корпоративи до Віктора Януковича прибували не наземним транспортом, а особистими або спеціально заброньованими в авіакомпаніях літаками.

Також часто серед відвідувачів "свят" були росіяни і рейси літали звідти регулярно, а змінювалися гості ледь не кожні 20 хвилин.

"З розмахом (проходили корпоративи. — Ред.) — це той, якого немає. Там завжди було з розмахом і це такий, знаєш, "донецький розмах". Там платили, скільки ти скажеш. Чартерні рейси, як маршрутки, літають з тієї країни (Росії. — Ред.) сюди, гості кожні 20 хвилин змінюються. Це цікавий досвід", — пригадав Тімур Мірошниченко.

Також український ведучий пригадав, що йому доводилося працювати на корпоративах, де були майже всі українські президенти. Лише час правління Леоніда Кравчука він не застав, адже був ще зовсім дитиною.

"Я ще маленький був. З (Леоніда. — Ред.) Кучми починав", — продовжує Мірошниченко.

На початку своєї кар'єри такі заходи були бентежні, тож постійно трусилися коліна, адже це все таки перші особи України, але пізніше він звик. Сьогодні для ведучого це не більше, ніж "просто робота".

Нагадаємо, 26 червня повідомлялося, що сім'я Тімура та Інни Мірошниченків вдруге взяли дитину з дитячого будинку. За рік до цього пара забрала з дитячого будинку хлопчика, а цього разу — дівчинку. Тепер вони виховують чотирьох дітей.