С "донецким размахом": Мирошниченко вспомнил, как проводил корпоративы Януковича (видео)

По словам украинского ведущего, на мероприятиях президента-беглеца было много людей из России, которые прибывали не на наземном транспорте, а самолетами. Гости менялись каждые 20 минут.

Related video

Известный украинский телеведущий Тимур Мирошничеснко вспомнил, как в прошлом работал на корпоративах, которые устраивал четвертый президент Виктор Янукович. Туда всегда вкладывались большие деньги. Об этом он детальнее рассказал в интервью журналисту Славе Демину.

Смотреть с: 59:00

По его словам, это всегда были мероприятия с "донецким размахом". Гости на корпоративы к Виктору Януковичу прибывали не наземным транспортом, а личными или специально забронированными в авиакомпаниях самолетами.

Также часто среди посетителей "праздников" были россияне и рейсы летали оттуда регулярно, а сменялись гости едва ли не каждые 20 минут.

"С размахом (проходили корпоративы. – Ред.) — это тот, которого нет. Там всегда было с размахом и это такой, знаешь, "донецкий размах". Там платили, сколько ты скажешь. Чартерные рейсы, как маршрутки, летают из той страны (России. — Ред.) сюда, гости каждые 20 минут меняются. Это интересный опыт", вспомнил Тимур Мирошниченко.

Также украинский ведущий вспомнил, что ему приходилось работать на корпоративах, где были почти все украинские президента. Лишь время правления Леонида Кравчука он не застал, ведь был еще совсем ребенком.

"Я еще маленький был. С (Леонида. — Ред.) Кучмы начинал", — продолжает Мирошниченко.

В начале своей карьеры такие мероприятия были волнительные и постоянно тряслись коленки, ведь это все таки первые лица Украины, но позже он привык. Сегодня для ведущего это не более, чем "просто работа".

Напомним, 26 июня сообщалось, что семья Тимура и Инны Мирошниченко во второй раз взяли ребенка из детского дома. За год до этого пара забрала из детского дома мальчика, а в этот раз — девочку. Теперь они воспитывают четверых детей.