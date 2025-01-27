Инна Мирошниченко получила ножевое ранение — подробности

Адвокат и блогер Инна Мирошниченко, жена украинского ведущего Тимура Мирошниченко, получила ножевое ранение во время приготовления салата. Она поделилась в соцсетях, что травмировала руку, пытаясь достать косточку из авокадо, и обратилась к врачам, которые наложили четыре шва.

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Жена украинского телеведущего Тимура Мирошниченко, адвокат и блогер Инна Мирошниченко получила ножевое ранение. Об этом она рассказала 26 января в Instagram Stories.

Как оказалось произошел неприятный инцидент — она получила глубокое ранение руки во время нарезания авокадо.

По ее словам, она планировала приготовить салат, но, пытаясь достать косточку, серьезно травмировала руку.

"Я всегда знала, что кулинария до добра не доведет. Планировался салат, а теперь планируется поездка для наложения швов", — написала Инна.

Мужчина сразу оказал первую помощь и остановил кровотечение, а сосед-хирург обработал рану.

"А еще оказалось, что от вида крови я таки теряю сознание. Сама бы так и стояла с тем ножом и авокадо, пока не умерла бы, наверное. Короче, сижу и плачу, отменяю все свои выездные тренировки, которые напланировала на месяц вперед", — добавила она.

Инна Мирошниченко попала в больницу после ранения ножом Фото: instagram.com/_inna_mi_/ Инна Мирошниченко попала в больницу после ранения ножом Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Тимур Мирошниченко в шутку заметил, что жена не дает заскучать в воскресный вечер. Он также отметил, что несколько дней назад Инна приобрела новый нож, которым и нанесла себе травму. Врачи наложили на рану четыре шва, однако, к счастью, сухожилия не были повреждены.

"Рана глубокая, но сухожилия целы. Так что все нормально. Не вынимайте косточку авокадо новым керамическим ножом, потому что они правда очень острые", — подытожила Инна.

Напомним, Инна и Тимур Мирошниченко поженились в 2018 году. Супруги воспитывают четырех детей, двоих из которых усыновили.

Кроме этого, Фокус писал, что Мирошниченко вспомнил, как проводил корпоративы Януковича.