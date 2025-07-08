"Очень неоднозначные чувства": жена Тимура Мирошниченко рассказала, как потеряла ребенка (фото)

Украинская блогерша и адвокат Инна Мирошниченко призналась, что перед рождением первого ребенка пережила выкидыш. Опыт был тяжелым, однако этот момент подсветил истинное желание женщины стать матерью.

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Жена известного телеведущего Тимура Мирошниченко откровенно рассказала о том, как потеряла ребенка в 2017 году, в интервью Рамине Эсхакзай.

"У меня очень неоднозначные чувства, ощущения и осознания, которые были после неудачной беременности. Потому что на самом деле она мне подсветила то, что я действительно хочу быть мамой", — сказала Инна, которая сейчас воспитывает четверых детей.

Инна Мирошниченко с детьми Фото: Instagram _inna_mi_

Когда женщина узнала о первой беременности, то очень испугалась. Жена телеведущего вспомнила, что "начала плакать так, будто ее жизнь закончилась", а вот муж спокойно воспринял новость и был готов к рождению первенца.

"Все это время, пока я была в состоянии принятия, что я беременна, моя жизнь теперь изменится, я все же искала, где мой материнский инстинкт. Когда беременность замерла, для меня это было шоком и потерей. Тогда я действительно поняла, что если я сейчас так оплакиваю, то какая-то часть меня все же хочет этого ребенка", — вспомнила адвокат.

Инна и Тимур Мирошниченко с детьми Фото: Instagram _inna_mi_

Через месяц после того, как у жены Тимура Мирошниченко случился выкидыш, она снова забеременела. Инна призналась, что вторая беременность проходила хорошо. И в 2018 году у звездной пары родилась дочь, которую назвали Мией. Впоследствии пара снова стала родителями сына Марка. А во время большой войны супруги усыновили двоих детей — Марселя и Ангелину.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме этого, Фокус писал, что Тимур Мирошниченко признался, что имеет воинское звание и объяснил, почему до сих пор не служит в армии.