"Це бартер": Сімбочка зізналась, на яких умовах виступає з Kalush Orchestra (відео)

Українська блогерка Каріна, відома під псевдонімом Сімбочка, підкреслила, що не підписувала жодного контракту з музичним гуртом Kalush Orchestra й не отримує гонорарів за спільні виступи. Також вона прокоментувала чутки про роман з лідером колективу Олегом Псюком й розповіла про поцілунок на сцені з "Килимменом".

Related video

Сімбочка спростувала чутки про її роман з Псюком, пояснивши, що артист вже чотири роки перебуває у стосунках з іншою дівчиною. Про це відомо з програми "Перепрошую" на YouTube-каналі співачки Анни Трінчер.

Про роман — з 39:58, про умови співпраці — з 44:55

Блогерка пояснила, що чутки про роман між ними з'явилися після поцілунку на сцені під час одного з виступів. Прихильники припускали, що у костюмі "Килимвумен", яка дійсно поцілувалась з Псюком на концерті, була нова учасниця гурту, адже вона неодноразово у ньому з'являлась раніше.

Насправді ж під яскравим образом ховалась дівчина лідера гурту. В якийсь момент на сцену також вийшла Сімбочка, тож їх навіть можна було побачити разом одночасно.

Також Каріна згадала, що якось їй зізнався у своїх почуттях під час виступу перед блогерами "Килиммен". Тоді вона впала у ступор і подумала, що це — продуманий хід. Однак хлопець її поцілував, і при цьому тремтів від переживань. Попри все блогерка не виключає, що це було зроблено для хайпу.

Псюк запропонував їй співпрацю після того, як Сімбочка зняла для гурту кілька відео для TikTok, і ті набрали мільйонні перегляди. Фактично нова учасниця була для Kalush Orchestra піар-стратегією. Однак жодних контрактів вона не підписувала.

"Я була проти, я не хочу підписувати", — підкреслила Каріна.

Вона також поділилась, що не отримує гонорарів.

"Це бартер. Вони пишуть мені зараз пісні, вони створюють той фундамент, з котрим я буду виступати. І, можливо, я далі піду сольно", — пояснила блогерка.

Зі свого боку Сімбочка дає гурту піар. Вона пояснила, що отримала негативний досвід у 18-19 років, коли мала агенцію з просування у TikTok.

Нагадаємо, у серпні Instagram-сторінку блогерки Сімбочки заблокували за рекламу казино. У Державному агентстві PlayCity заявили, що вона порушила закон. Однак активним залишився акаунт з найбільшою аудиторією — у TikTok.

Також у серпні Сімбочка опинилась у центрі скандалу через пропозицію під час концерту, яка закінчилась ляпасом замість радісного "так". Відео несподіваного освідчення на сцені швидко стало вірусним у соцмережах.