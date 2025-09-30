"Это бартер": Симбочка призналась, на каких условиях выступает с Kalush Orchestra (видео)

Украинская блогерша Карина, известная под псевдонимом Симбочка, подчеркнула, что не подписывала никакого контракта с музыкальной группой Kalush Orchestra и не получает гонораров за совместные выступления. Также она прокомментировала слухи о романе с лидером коллектива Олегом Псюком и рассказала о поцелуе на сцене с "Килимменом".

Симбочка опровергла слухи о ее романе с Псюком, объяснив, что артист уже четыре года находится в отношениях с другой девушкой. Об этом известно из программы "Извините" на YouTube-канале певицы Анны Тринчер.

О романе — с 39:58, об условиях сотрудничества — с 44:55

Блогер объяснила, что слухи о романе между ними появились после поцелуя на сцене во время одного из выступлений. Поклонники предполагали, что в костюме "Килимвумен", которая действительно поцеловалась с Псюком на концерте, была новая участница группы, ведь она неоднократно в нем появлялась раньше.

На самом деле под ярким образом скрывалась девушка лидера группы. В какой-то момент на сцену также вышла Симбочка, поэтому их даже можно было увидеть вместе одновременно.

Также Карина вспомнила, что как-то ей признался в своих чувствах во время выступления перед блогерами "Килиммен". Тогда она впала в ступор и подумала, что это — продуманный ход. Однако парень ее поцеловал, и при этом дрожал от переживаний. Несмотря на все блогерша не исключает, что это было сделано для хайпа.

Псюк предложил ей сотрудничество после того, как Симбочка сняла для группы несколько видео для TikTok, и те набрали миллионные просмотры. Фактически новая участница была для Kalush Orchestra пиар-стратегией. Однако никаких контрактов она не подписывала.

"Я была против, я не хочу подписывать", — подчеркнула Карина.

Она также поделилась, что не получает гонораров.

"Это бартер. Они пишут мне сейчас песни, они создают тот фундамент, с которым я буду выступать. И, возможно, я дальше пойду сольно", — пояснила блогерша.

Со своей стороны Симбочка дает группе пиар. Она объяснила, что получила негативный опыт в 18-19 лет, когда имела агентство по продвижению в TikTok.

Напомним, в августе Instagram-страницу блогера Симбочки заблокировали за рекламу казино. В Государственном агентстве PlayCity заявили, что она нарушила закон. Однако активным остался аккаунт с наибольшей аудиторией — в TikTok.

Также в августе Симбочка оказалась в центре скандала из-за предложения во время концерта, которое закончилось пощечиной вместо радостного "да". Видео неожиданного признания на сцене быстро стало вирусным в соцсетях.